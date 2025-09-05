#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιράν: Πιθανή μια νέα πολεμική σύρραξη με το Ισραήλ

«Προσπαθούμε να αποτρέψουμε να συρθεί η περιοχή σε έναν ακόμη πόλεμο, αλλά η πιθανότητα ενός πολέμου μεταξύ του Ιράν και του σιωνιστικού καθεστώτος [Ισραήλ] είναι πολύ μεγάλη», τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:34

Ιρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα (5/9) ότι θεωρούν πιθανό έναν νέο πόλεμο μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.

«Προσπαθούμε να αποτρέψουμε να συρθεί η περιοχή σε έναν ακόμη πόλεμο, αλλά η πιθανότητα ενός πολέμου μεταξύ του Ιράν και του σιωνιστικού καθεστώτος [Ισραήλ] είναι πολύ μεγάλη», τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ιράκ, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Entekhab.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ ξεκίνησε πόλεμο εναντίον του Ιράν ο οποίος διήρκησε 12 ημέρες. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου Φορντό.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δικαιολόγησε την ενέργεια ως απάντηση στην απειλή που θέτει το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Πολυάριθμοι νομικοί εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν τον πόλεμο ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απάντησαν επιτιθέμενες στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές, καθώς δεν διαφαίνεται διπλωματική λύση στη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Δύση κατηγορεί την ηγεσία στην Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που το Ιράν αρνείται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

