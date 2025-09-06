Ενόχληση Κομισιόν από τη στάση της Λευκωσίας στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Σαφές μήνυμα προς τη Λευκωσία, καθώς και όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και φορείς του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector) έστειλε χθες η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι αναμένει την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, καθώς «περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των εμπλεκομένων μερών, και ειδικά της Κύπρου, η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του έργου αυτού».

Η αβεβαιότητα για την υλοποίηση του έργου, που προκαλούν αντικρουόμενες δηλώσεις που εκπέμπει εσχάτως η Λευκωσία σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του GSI, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες, ενώ επικρατεί συγχρόνως ανησυχία για περαιτέρω πιθανές καθυστερήσεις, λόγω της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο, την οποία αποκάλυψε την Τετάρτη ο Κύπριος πρόεδρος.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει ότι διερευνά πιθανά ποινικά αδικήματα, που σχετίζονται με το έργο ύψους 1,9 δισ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ χωρίς, όμως, να διευκρινίζει τι ακριβώς αφορά και ποιους, «προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα» της έρευνάς της, όπως ανέφεραν αρμόδιοι εκπρόσωποί της.

Σε κάθε περίπτωση, στις Βρυξέλλες επικρατεί δυσαρέσκεια για ενδεχόμενες νέες καθυστερήσεις ως προς την υλοποίηση του έργου, με αρμόδιες πηγές να αναφέρουν ότι δημιουργούνται αρκετά ερωτηματικά από τις πρόσφατες δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, καθώς δεν έχουν περιέλθει επισήμως εις γνώσιν της Κομισιόν οι δύο μελέτες, τις οποίες επικαλείται για τη μη βιωσιμότητα του GSI. Ερωτηματικά προκαλούνται και για το γεγονός ότι πρόκειται για έργο «που θα βγάλει το τελευταίο κράτος-μέλος της ΕΕ από την ενεργειακή του απομόνωση», όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η ενόχληση της Κομισιόν για τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών ήταν φανερή, πάντως, και στις χθεσινές δηλώσεις της αρμόδιας εκπρόσωπου της, που τόνισε ότι το έργο παραμένει «ύψιστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», προσθέτοντας μάλιστα ότι «κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθεί».

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν διευκρίνισε επίσης ότι το έργο για το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ είναι οικονομικά βιώσιμο, καθώς για να θεωρηθεί επιλέξιμο για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση «έχει υποβληθεί σε αρκετά διεξοδικό έλεγχο από την Κομισιόν, από τους φορείς υλοποίησης του έργου, επειδή πρέπει να αποδείξει την οικονομική του βιωσιμότητα, προτού υπάρξει νόημα να δεσμευτεί κάποιος σε αυτό».

Σαφές ήταν το μήνυμά της και ως προς τις καθυστερήσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου αναφέροντας ότι αν και ως εν μέρει χρηματοδοτούσα η Κομισιόν «δεν μπορεί η ίδια να έχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα», ωστόσο, υπογράμμισε ότι αναμένει από όλες τις πλευρές να «τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους».

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle