Νέο ισραηλινό χτύπημα σε πολυκατοικία στη Γάζα, δεν υπάρχουν θύματα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε άλλη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους ενοίκους, αλλά και όσους φιλοξενούνται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

«Πριν από λίγο ο στρατός έπληξε ένα κτίριο μεγάλου ύψους που το χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε καλέσει όσους βρίσκονταν στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν.

The Israeli occupation army completely destroyed “Al-Ru’ya Building.”

Now it comes out claiming that the demolition was because Hamas had turned it into a reconnaissance center!



In reality, these are nothing but lies and fabrications—excuses invented by the occupation to justify… pic.twitter.com/EpqWKla2aI — Haitham in Gaza 🇵🇸🍉 (@HaithamElmasri1) September 7, 2025

Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας του θύλακα, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο «βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία και δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα».

Από το πρωί της Κυραικής έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, όπως δήλωσαν στο Al Jazeera πηγές στα νοσοκομεία της περιοχής.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 29 άνθρωποι που σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας από επιθέσεις εναντίον σχολείου, σε σκηνές και σπίτια.