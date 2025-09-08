#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πολωνία: Βρέθηκαν θραύσματα από drone κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 300 μέτρα από το συνοριακό πέρασμα, στο χωριό Πολατίτζε. Η στρατονομία ανακρίνει αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζει δεδομένα παρακολούθησης για να καθορίσει την τροχιά του.

Πολωνία: Βρέθηκαν θραύσματα από drone κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:45

Πολωνοί συνοριοφύλακες βρήκαν θραύσματα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε χωριό κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα εισαγγελέας, στην τελευταία μιας σειράς παρόμοιων περιστατικών στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που γειτονεύει με την Ουκρανία.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για την είσοδο αντικειμένων στον εναέριο χώρο της από τότε που ουκρανικός πύραυλος έπληξε χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας το 2022, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Το drone αυτό συνετρίβη περίπου 300 μέτρα από το συνοριακό πέρασμα, στο χωριό Πολατίτζε. Το drone δεν ήταν οπλισμένο και υπάρχουν σε αυτό επιγραφές στο κυριλλικό αλφάβητο», δήλωσε η Ανιέζκα Κέπκα από το γραφείο του εισαγγελέα στην ανατολική πόλη Λούμπλιν.

Η στρατονομία ανακρίνει αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζει δεδομένα παρακολούθησης για να καθορίσει την τροχιά του drone, δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το Σάββατο, αντικείμενο, πιθανότατα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά λαθραίων, έπεσε σε ένα χωριό στην ανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Στρατιωτικά drones έχουν επίσης συντριβεί στη Ρουμανία και σε χώρες της Βαλτικής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξετάζει η ΕΕ

Πούτιν: Πρόταση για απόσυρση της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Βασανιστήρια

Μερτς: Η ΕΕ δεν μπορεί μόνη της να πιέσει τον Πούτιν να λήξει τον πόλεμο

Μερτς: Υποτιμήσαμε τον κίνδυνο Πούτιν εδώ και χρόνια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο