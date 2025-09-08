Λίβανος: Πέντε νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στον βορειοανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, με το Ισραήλ να ισχυρίζεται ότι στόχευσε θέσεις της Χεζμπολάχ.

«Ισραηλινές επιδρομές στην Μπεκάα και στα υψώματα Χερμέλ άφησαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες», τόνισε το λιβανικό υπουργείο.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά επιδρομές στον βορειοανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Με ανάρτηση στο X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δήλωσε ότι ισραηλινά αεροσκάφη στόχευσαν «πολλαπλές θέσεις της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων θέσεων της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτης μονάδας του σιιτού κινήματος.

Πρόκειται για τις πρώτες ισραηλινές επιδρομές από την Παρασκευή, όταν ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι ο στρατός του θα αρχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, που βγήκε σοβαρά αποδυναμωμένη από τον πρόσφατο πόλεμο απέναντι στο Ισραήλ.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα σε πέντε συνοριακές θέσεις στρατηγικής σημασίας στον νότιο Λίβανο και τακτικά διεξάγει επιδρομές, κυρίως εναντίον θέσεων και αξιωματούχων της Χεζμπολάχ.

