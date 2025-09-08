Οι BRICS καταγγέλλουν τον προστατευτισμό και τον δασμολογικό εκβιασμό των ΗΠΑ

Αντιμέτωποι με τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι ηγέτες των χωρών της BRICS κατήγγειλαν σήμερα τον προστατευτισμό, τον «δασμολογικό εκβιασμό» και τις «μονομερείς ενέργειες», στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Στην τηλεδιάσκεψη των αναδυόμενων χωρών επικρατούσε ατμόσφαιρα επείγοντος. Οι ΗΠΑ διεξάγουν «εμπορική επίθεση» κατά πάντων, με τιμωρητικούς δασμούς και άλλες κυρώσεις, ακόμη και εναντίον συμμάχων τους, όπως η Ινδία, που είναι μέλος των BRICS. Και ο Τραμπ δεν κρύβει ό,τι δεν βλέπει με καλό μάτι αυτήν την ομάδα των αναδυόμενων οικονομιών.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ως πυρήνα του, και να αντισταθούμε σε κάθε μορφή προστατευτισμού», είπε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Η Κίνα είναι μακράν η ισχυρότερη οικονομικά χώρα του μπλοκ των 11 χωρών που εκπροσωπούν σχεδόν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη και το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Έχει ξεκινήσει εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αφού προηγουμένως οι δύο χώρες επιδόθηκαν σ' έναν εμπορικό πόλεμο, απαντώντας και ανταπαντώντας με δασμούς η μία στην άλλη.

«Οι χώρες μας έπεσαν θύματα αδικαιολόγητων και παράνομων εμπορικών πρακτικών», κατήγγειλε από την πλευρά του ο Λούλα. «Ο δασμολογικός εκβιασμός οδεύει στο να γίνει εργαλείο για την κατάκτηση των αγορών και για την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» μιας χώρας, πρόσθεσε.

Από τις 6 Αυγούστου ο Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούς, επιπρόσθετους δασμούς 50% στη Βραζιλία. Το βασικό επιχείρημά του δεν ήταν εμπορικό, αλλά πολιτικό. Υποστηρίζει ότι γίνεται «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος και η ετυμηγορία αναμένεται να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα.

Δασμούς 50% επέβαλε ο Τραμπ και σε πολλά προϊόντα της Ινδίας, χώρας συμμάχου των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Ο κόσμος χρειάζεται εποικοδομητικές και συνεργατικές προσεγγίσεις», εκτίμησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάν Τζαϊσανκάρ, που εκπροσωπούσε τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στη σύνοδο. «Το να αυξάνεις τους φραγμούς και να περιπλέκεις τις συναλλαγές δεν θα βοηθήσει. Ούτε το να συνδέεις τα εμπορικά μέτρα με μη εμπορικά θέματα», υπογράμμισε.

Στην ετήσια σύνοδό της τον περασμένο Ιούλιο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η ομάδα των BRICS εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για «την αύξηση μονομερών δασμολογικών και μη δασμολογικών μέτρων» που πλήττουν το εμπόριο. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου απάντησε απειλώντας ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 10% σε κάθε χώρα που ευθυγραμμίζεται με την αντιαμερικανική πολιτική της BRICS και προειδοποίησε τα μέλη της ομάδας να εγκαταλείψουν κάθε ιδέα για τη δημιουργία νομίσματος εναλλακτικού του δολαρίου για τις εμπορικές συναλλαγές τους.

