#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Θα έβλαπτε την «περιφερειακή σταθερότητα» η αναγνώριση κράτους Παλαιστίνης

Τη δήλωση αυτή έκανε ο ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλές χώρες προτίθενται να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ισραήλ: Θα έβλαπτε την «περιφερειακή σταθερότητα» η αναγνώριση κράτους Παλαιστίνης

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:54

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα έβλαπτε την «περιφερειακή σταθερότητα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κατά την διάρκεια των οποίων πολλές χώρες προτίθενται να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Η παρούσα πρωτοβουλία για την αναγνώριση υποτιθέμενου παλαιστινιακού κράτους (...) ανταμείβει την Χαμάς για την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε από την Κροατία ο Γκίντεον Σάαρ λίγη ώρα αφού ο Κροάτης ομόλογός του είχε δηλώσει ότι το Ζάγκρεμπ τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και άλλες χώρες, ανάμεσά τους ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Βέλγιο, έχουν ανακοινώσει την ίδια πρόθεση.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι θα κάνει το ίδιο αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα.

Χθες, η Ισπανία - που αναγνώρισε τον Μάιο 2024 την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους - ανακοίνωσε σειρά μέτρων για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα, ανάμεσά τους και εμπάργκο όπλων για το Ισραήλ.

«Η ειρήνη θα επιτευχθεί σε διμερές πλαίσιο και όχι με αποφάσεις που λαμβάνονται στο Παρίσι και στην Μαδρίτη», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: «Αντισημιτική εκστρατεία» διεξάγει η Ισπανία

Πάπας Λέων: Την «τραγική κατάσταση στη Γάζα» συζήτησε με τον Ισραηλινό πρόεδρο

Ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ με στόχο στελέχη της Χαμάς

Θα προκαλέσουμε «τις 10 πληγές» στους Χούθι, λέει το Ισραήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο