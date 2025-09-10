#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κάλας: Ο Πούτιν προσπαθεί να μας δοκιμάσει

«Θέλει να δει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, πρέπει να δώσουμε πολύ ισχυρή απάντηση» στη Ρωσία, η οποία «σκόπιμα ξεκινά κλιμάκωση», σημείωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, σχολιάζοντας την εισβολή drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:14

Η Ρωσία επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, μετά από την εισβολή drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Νομίζω ότι αυτό που θέλει να δείξει ο Πούτιν, αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει, είναι να μας δοκιμάσει, να δει πραγματικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», είπε μιλώντας σε μικρή ομάδα δημοσιογράφων.

«Αυτό που συνέβη αλλάζει τα δεδομένα (και) πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρή απάντηση» απέναντι στη Ρωσία, η οποία «σκόπιμα» ξεκινά «κλιμάκωση», πρόσθεσε.

«Πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί», τόνισε η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, επικαλούμενη το 19ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, είπε ότι η αντίδραση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα.

«Τα drones καταρρίφθηκαν, οπότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αμυνθούμε, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε η Κάλας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση και ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι τόνισε ότι η πτήση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας.

Νωρίτερα σήμερα, η Κάλας είχε κρίνει με ανάρτηση στο X ότι φαινόταν να είναι «σκόπιμη και όχι τυχαία» η εισβολή. To NATO, από την πλευρά του, δήλωσε ότι αναμένει «πλήρη αξιολόγηση» της κατάστασης πριν προβεί σε εκτίμηση.

Η Μόσχα αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε την Πολωνία και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα drones του πραγματοποίησαν μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, αλλά δεν σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

