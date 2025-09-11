Τραμπ: Η ριζοσπαστική αριστερά συνέβαλε στη δολοφονία Κερκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία από ένοπλο πιστού του πολιτικού συμμάχου, του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώνει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Στον Τσάρλι Κερκ το κίνημα MAGA βρίσκει τον «μάρτυρά» του

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε χθες Τετάρτη τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες, μετά τον θάνατο του ινφλουένσερ, 31 ετών, από σφαίρα στη Γιούτα.

«Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος ινφλουένσερ της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

Charlie Kirk gave everyone a voice, gave everyone a chance to speak, open debates, all ideas, all races, religions, welcome.



He was one of the good guys.



And they still shot him.



Truly evil. pic.twitter.com/nSBX3wZFfR — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 10, 2025

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», πέταξε αυτός ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός ποντκάστερ παρουσίαζε εκπομπή.

Μετά τη σύγχυση που επικράτησε αρχικά, έγινε σαφές πως ο δράστης δεν έχει συλληφθεί, «ύποπτος» που είχε τεθεί υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερος και η έρευνα συνεχίζεται. Δεν έχει αναφερθεί κανένα πιθανό κίνητρο για τον φόνο. Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα (δυτικά) Σπένσερ Κοξ πάντως δεν έχει καμιά αμφιβολία: επρόκειτο για «πολιτική δολοφονία».

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της, ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι Αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος ποντκάστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

The brutal murder of Charlie Kirk is nothing short of evil a cowardly attack on America’s very soul. 🇺🇸 Faith, family, freedom, the right to speak truth trampled by violence. My blood boils. Justice must be relentless and unforgiving pic.twitter.com/RsD1EXCm6i — Mel Gibson (@MelGibsonQ__) September 10, 2025

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

«Το μαρτύριό του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνουν σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών, Turning Point USA («σημείο καμπής»).

«Η αριστερά»

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροϊ, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής, δημοφιλής στους τραμπιστές.

«Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», τόνισε ο Ελον Μασκ μέσω X.

«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, ποντκάστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».

This is what Charlie Kirk was wearing today. This is what he fought for EVERY DAY. We will never forget pic.twitter.com/4C4xP7vgbl — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 10, 2025

Γεννημένος σε προάστιο στο Σικάγο, πιστός χριστιανός, υποστηρικτής της οπλοφορίας, ο ινφλουένσερ της δεξιάς, πατέρας δυο παιδιών, πιστωνόταν από τον πρόεδρο Τραμπ σημαντικό μερίδιο της νίκης του διότι κινητοποίησε νέους υπέρ του.

Οπαδός της παραδοσιακής μορφής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε πέρυσι καίριος αναμεταδότης της ιδεολογίας του Ντόναλντ Τραμπ στους νεαρούς άνδρες ψηφοφόρους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP