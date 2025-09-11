Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός είναι εκεί που θέλουμε

Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, υψηλότερα από το 0,9% που προέβλεπε η ΕΚΤ τον Ιούνιο, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κριστίν Λαγκάρντ.

Το 2026 η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 1%, αντί 1,1% που αναμενόταν προηγουμένως, και το 2027 στο 1,3%.

H ανάπτυξη στην ευρωζώνη καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης, τόνισε η Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της ΕΚΤ, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι αναπτύσσεται τόσο ο τομέας των υπηρεσιών όσο και της μεταποίησης.

Τόνισε επίσης ότι οι επενδύσεις θα λάβουν στήριξη από τις κρατικές δαπάνες.

Η ίδια σημείωσε, ωστόσο, ότι οι υψηλότεροι δασμοί, το ισχυρότερο ευρώ και ο ανταγωνισμός θα κρατήσουν την ανάπτυξη σε περιορισμένα επίπεδα. Πρόσθεσε, όμως, ότι οι αντίθετοι αυτοί άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν την ερχόμενη χρονιά, επισημαίνοντας ότι τα ρίσκα για την ανάπτυξη είναι πιο ισορροπημένα και η αβεβαιότητα για το εμπόριο έχει υποχωρήσει.

Για την ενίσχυση της ανάπτυξης σε διαρθρωτικό επίπεδο, η Λαγκάρντ διαμήνυσε ότι είναι καίριας σημασίας να εφαρμοστούν οι συστάσεις της έκθεσης Ντράγκι.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η εικόνα είναι παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ τον Ιούνιο. Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ διαμήνυσε ότι ο πληθωρισμός «είναι εκεί που θέλουμε» και ότι η διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού στην ευρωζώνη έχει ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε, οι αυξήσεις των μισθών θα μετριαστούν περαιτέρω, περιορίζοντας έτσι τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Η ίδια σημείωσε ακόμα ότι καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό θα ασκήσει και η άνοδος του ευρώ.

Επανέλαβε, πάντως, ότι οι προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν πιο αβέβαιες από ό,τι συνήθως. Το ισχυρότερο ευρώ μπορεί να οδηγήσει τον πληθωρισμό χαμηλότερα περισσότερο από ό,τι αναμένεται.

Όσον αφορά τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, η Λαγκάρντ επισήμανε ότι ήταν ομόφωνη.

Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, ιδιαίτερα μετά τις πιέσεις που προκάλεσε η παραίτηση της Κυβέρνησης στη Γαλλία, η Λαγκάρντ εμφανίστηκε καθησυχαστική αναφέροντας ότι οι «αγορές κρατικών ομολόγων λειτουργούν ομαλά και με επαρκή ρευστότητα.» Συμπλήρωσε δε ότι η ΕΚΤ διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να παρέμβει, εφόσον, όμως, διαπιστώσει ότι «προκαλούνται προβλήματα στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.»

Οσον αφορά στις οικονομικές προβλέψεις, στις οποίες στηρίζονται κατά κύριο λόγο οι αποφάσεις της ΕΚΤ, η επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε ότι «είμαστε τυχεροί διότι τα στατιστικά στοιχειά με τα οποία τροφοδοτείται η Eurostat από τις εθνικές στατιστικές αρχές είναι αξιόπιστα και ακέραια. Παρά τα τραύμα που είχαν προκαλέσει πριν από μερικά χρόνια τα σταστικά στοιχεία της Ελλάδας, νομίζω ότι πλέον έχουμε πάρει όλοι το μάθημά μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σταθερά τα ευρωεπιτόκια

Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται επί του παρόντος γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ παρουσιάζουν, στις νέες προβολές τους, εικόνα του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν τον Ιούνιο. Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η προβολή για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνεται τώρα σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, σε 1,0%, ενώ η προβολή για το 2027 παραμένει αμετάβλητη σε 1,3%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

***

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά, που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.