Επίσκεψη Πολωνών στρατιωτικών στην Ουκρανία

Θα εκπαιδευτούν στην κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγή.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:17

Πολωνοί στρατιωτικοί, μετά την παραβίαση χθες Τετάρτη του εναερίου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, θα επισκεφθούν την Ουκρανία για να εκπαιδευθούν στην κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

