Στόχος να υπερδιπλασιαστεί ο γερμανικός στρατός εντός 10ετίας

Ο γερμανικός στρατός χρειάζεται επιπλέον 100.000 στρατιώτες, έναντι 62.000 που υπηρετούν σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι αποσκοπούν στην ενίσχυση της ετοιμότητας για την αυξανόμενη απειλή της ρωσικής επιθετικότητας, αναφέρει ο αρχηγός του σε εμπιστευτικό έγγραφο που είδε σήμερα το Reuters.

«Είναι επιτακτική ανάγκη ο στρατός να είναι επαρκώς έτοιμος για πόλεμο έως το 2029 και να παρέχει τις δυνατότητες για τις οποίες η Γερμανία δεσμεύθηκε (στο ΝΑΤΟ) έως το 2035», έγραψε ο Αρχηγός Στρατού Άλφονς Μάις σε επιστολή του με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου που απευθύνεται στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Άμυνας Κάρστεν Μπρόιερ. Στην επιστολή του αναφέρει ότι η επίτευξη αυτών των στόχων είναι αδύνατη με το υπάρχον επίπεδο στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει επίσης 37.000 μη ενεργούς στρατιώτες.

Η Γερμανία έχει ήδη αρχίσει να αυξάνει τις δεσμεύσεις της προς τους συμμάχους της στην ανατολική Ευρώπη, κυρίως με την εγκαθίδρυση μιας γερμανικής ταξιαρχίας στην Λιθουανία, η οποία αναμένεται να αριθμεί 5.000 στρατιώτες, και την ανάπτυξη ναυτικών περιπολιών στη Βαλτική Θάλασσα για την αντιμετώπιση των υποθαλάσσιων δολιοφθορών.

Ο Μάις ζητάει να γίνει αύξηση κατά περίπου 45.000 ενεργούς στρατιώτες έως το 2029, τη χρονιά που -όπως έχει δηλώσει η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία- αναμένει ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον των δυτικών συμμάχων.

Η Μόσχα αρνείται συστηματικά την όποια πρόθεση να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ ή εναντίον μελών του. Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων του ΝΑΤΟ που συμφωνήθηκαν στη σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο και τη δημιουργία εφεδρειών για πόλεμο φθοράς όπως αυτός που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, ο Μάις προέβλεψε ότι θα χρειασθούν ακόμη 45.000 ενεργοί στρατιώτες έως το 2035.

Ο ίδιος ζήτησε επίσης περίπου 10.000 στρατιώτες επιπλέον για την ενίσχυση της άμυνας στο έδαφος.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο Βερολίνο αρνήθηκε να σχολιάσει το έγγραφο, επικαλούμενος τον εμπιστευτικό του χαρακτήρα.

Ο ίδιος είπε ότι το ΝΑΤΟ είχε προσαρμόσει τους στόχους ικανοτήτων του σε απάντηση στις σημαντικά αυξημένες απειλές μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022: «Σύμφωνα με μια πρώτη πρόχειρη εκτίμηση, θα χρειαστούν συνολικά 460.000 άτομα προσωπικό (από τη Γερμανία), χωρισμένα σε περίπου 260.000 ενεργά στρατεύματα και περίπου 200.000 εφέδρους».

Τον Ιούνιο ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (φωτ.) ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα χρειαστεί έως 60.000 πρόσθετο ενεργό στρατιωτικό προσωπικό σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς για να ανταποκριθεί στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, ώστε μελλοντικά η δύναμη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας (Bundeswehr) αν φτάσει τους 260.000 στρατιώτες.

Ωστόσο, δεν έχουν επιτύχει ακόμη τον στόχο των 203.000 στρατιωτών που είχε τεθεί για το 2018, ενώ εξακολουθούν να είναι υποστελεχωμένες, με περίπου 20.000 τακτικό προσωπικό, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αμυνας.

