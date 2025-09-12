Το Κατάρ παραμένει διαμεσολαβητής αλλά με αστερίσκους

Με μια πολύ προσεκτική διατύπωση, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε ομόφωνα κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ, αποφεύγοντας να κατονομάσει το Ισραήλ για την πρόσφατη αεροπορική του επιδρομή στο κέντρο της Ντόχας με στόχο την πολιτική ηγεσία της Χαμάς.

Επισημάνθηκε, παράλληλα, η ανάγκη να απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, να σταματήσει ο πόλεμος και τερματιστεί το δράμα των αμάχων. Με αυτό τον εύσχημο τρόπο, εντέλει, αποφεύχθηκε το αμερικανικό βέτο και τονίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ-Θάνι ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να διατηρεί τον ρόλο της στις διαπραγματευτικές επαφές, κατηγορώντας την ισραηλινή πολιτική ηγεσία ότι, με την επίθεση στην Ντόχα, έδειξε ότι δεν νοιάζεται πρώτιστα για την τύχη των Ισραηλινών ομήρων.

Έτσι, κατέστη σαφές ότι η καταριανή πλευρά δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο αλλά και την ίδια την Χαμάς να διατηρήσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο – κάτι που αναμένεται να τονιστεί ξανά κατά τη σημερινή κατ’ ιδίαν συνάντηση του καταριανού πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Τραμπ.

Ισραήλ: «Ναι μεν, αλλά» για τον ρόλο του Κατάρ

Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν κάλεσε το Κατάρ να καταδικάσει τη Χαμάς για τα εγκλήματά της, να απελάσει την ηγεσία της από το έδαφός του ή να την οδηγήσει στη δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «το Ισραήλ θα πάρει ξανά τον νόμο στα χέρια του», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Με άλλα λόγια, παρότι μόνο λίγες ώρες πριν από την αεροπορική επιδρομή της περασμένης Τρίτης (9/9) ανώτατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι – συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της Μοσάντ – πραγματοποιούσαν διαβουλεύσεις με την καταρινή κυβέρνηση, τώρα το Ισραήλ δίνει την εντύπωση ότι θεωρεί το Κατάρ ακατάλληλο να τελεί χρέη διαμεσολαβητή. Ωστόσο, αποφεύγει να δηλώσει ξεκάθαρα κάτι τέτοιο.

Οι χώρες του Κόλπου επαναξιολογούν τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σε περιφερειακό επίπεδο, με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της επικείμενης έκτακτης παναραβικής-πανισλαμικής συνδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Κυριακή και την Δευτέρα (14-15/9).

Παρότι αρχικά δόθηκε η εντύπωση ότι θα καταλήξει σε μια αναμενόμενη διακήρυξη αλληλεγγύης για την ανάγκη προάσπισης της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ, μέλος της σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας, μιλώντας στην κρατική ισραηλινή τηλεόραση υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισε πως «όλες οι χώρες του Κόλπου ήδη επανεξετάζουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ».

Σ' αυτές περιλαμβάνονται τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, όσο και η Σαουδική Αραβία, η οποία ανέκαθεν ζύγιζε πολύ προσεκτικά τις κινήσεις της ενόψει του ενδεχομένου να συμπεριληφθεί κι εκείνη στις χώρες των Συμφωνιών του Αβραάμ.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE