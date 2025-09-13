Ψήφισμα για λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη υιοθέτησε ο ΟΗΕ

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες Παρασκευή ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης μιας δήλωσης που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά προσδιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, ενόψει της συνάντησης των ηγετών του κόσμου που ακολουθεί.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διεθνούς διάσκεψης στα Ηνωμένα Έθνη τον Ιούλιο — που φιλοξενήθηκε από τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία — για την πολυετή σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μποϊκοτάρισαν την εκδήλωση.

Η απόφαση που ενέκρινε τη δήλωση έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά, ενώ 12 χώρες απείχαν.

Η ψηφοφορία έρχεται ενόψει μιας συνάντησης ηγετών του κόσμου στις 22 Σεπτεμβρίου — στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ — όπου η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Βέλγιο αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, σημειώνει το Reuters

Η δήλωση που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 193 μελών καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα. Καταδικάζει επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων και υποδομών πολιτικής χρήσης στη Γάζα, την πολιορκία και την πείνα, «οι οποίες έχουν οδηγήσει σε καταστροφική ανθρωπιστική καταστροφή και κρίση προστασίας».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νουέλ Μπαρό, δήλωσε ότι η απόφαση εξασφάλισε τη διεθνή απομόνωση της Χαμάς. «Για πρώτη φορά σήμερα, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν ένα κείμενο που την καταδικάζει για τα εγκλήματά της και ζητά την παράδοσή της και την αποστράτευσή της», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Η απόφαση υποστηρίχθηκε από όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν κατά, μαζί με την Αργεντινή, την Ουγγαρία, τις Μικρονησίες, τη Νάουρου, το Παλού, την Παπούα Νέα Γουινέα, την Παραγουάη και τα Τόνγκα.

Η δήλωση που εγκρίθηκε από την απόφαση αναφέρει ότι ο πόλεμος στη Γάζα «πρέπει να τελειώσει τώρα» και υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιέγραψαν την ψηφοφορία ως «άλλη μια λανθασμένη και κακό timing διαφημιστική ενέργεια» που υπονομεύει σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Μην κάνετε λάθος, αυτή η απόφαση είναι ένα δώρο για τη Χαμάς», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης Μόργκαν Ορτάγους στη Γενική Συνέλευση.

Το Ισραήλ, που έχει κατηγορήσει για καιρό τον ΟΗΕ γιατί δεν καταδίκασε τη Χαμάς ονομαστικά για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, απέρριψε τη δήλωση ως μονομερή και χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως θέατρο.

«Ο μόνος ωφελημένος είναι η Χαμάς… Όταν οι τρομοκράτες είναι αυτοί που πανηγυρίζουν, δεν προάγεις την ειρήνη· προάγεις τον τρόμο», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον.