Πρώτη δύναμη το CDU στις εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία

Το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξασφαλίζει περί το 33,3% των ψήφων, ακολουθούμενο από το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που συγκεντρώνει 22,1%.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:27

Η κεντροδεξιά παράταξη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), μείζων κόμμα του σε ομοσπονδιακό επίπεδο «μεγάλου» συνασπισμού, αναδεικνύεται όπως αναμενόταν πρώτη δύναμη μετά τις χθεσινές τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, τουλάχιστον με βάση τα πρώτα, ακόμη μη οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν το πρωί.

Το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξασφαλίζει περί το 33,3% των ψήφων, ακολουθούμενο από το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD, ήσσον στον κυβερνητικό συνασπισμό) που συγκεντρώνει 22,1%.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εξασφάλισε το 14,5% των ψήφων, οι Πράσινοι 13,5%, το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke) 5,6%, το φίλα προσκείμενο στον κόσμο των επιχειρήσεων κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) 3,7%.

Τα – ακόμη πρώτα και προκαταρκτικά – αποτελέσματα αυτά γενικά συνάδουν με τις πρώτες προβλέψεις του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου WDR.

Διακυβεύονταν κάπου 20.000 έδρες, μεταξύ δημοτικών συμβουλίων πόλεων και δήμων, 31 περιφερειών και του κρατιδιακού κοινοβουλίου στο βιομηχανικό κέντρο Ρουρ.

Αν κανένας από τους υποψήφιους για σημαντικά αξιώματα δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, θα χρειαστεί δεύτερος γύρος της διαδικασίας, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τη μεθεπόμενη Κυριακή 28η Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα ψήφου είχαν σχεδόν 14 εκατομμύρια κάτοικοι.

Σύμφωνα με το WDR, η συμμετοχή σε αυτή την εκλογική διαδικασία ανήλθε στο 56,5%, επίπεδο αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με τις τοπικές εκλογές του 2020 (51,9%).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

