Επίσημη επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία

Επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μελάνια, από αύριο, Τετάρτη, έως και μεθαύριο, Πέμπτη. Το προεδρικό ζεύγος έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρόεδρος και η σύζυγος του φτάνουν απόψε στη Βρετανία, όπου θα τους υποδεχθεί ο Αμερικανός πρέσβης και ένας εκπρόσωπος του βασιλιά.

Η επίσημη τελετή υποδοχής τους θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη, στο κάστρο του Ουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλλα, καθώς και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η τελετή μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το προεδρικό ζεύγος θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου του Ουίνδσορ. Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους, όπου με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες που θα ακουστούν.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού. Εκεί θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν και τα δύο κράτη, όπως το εμπόριο, η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά και διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή.

Εν μέσω σοβαρών διεθνών κρίσεων, όπως αυτή της κατάρριψης των ρωσικών drone στην Πολωνία, της αδιάλλακτης στάσης της Ρωσίας, όπως την χαρακτηρίζουν οι αναλυτές, της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, η οποία ανησυχεί πολλούς για την άνοδο της ακροδεξιάς διεθνώς, αλλά και της οικονομικής - πολιτικής κρίσης που μαστίζει την Γαλλία, η οποία δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε όλη την ευρωζώνη, η επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική από πολλούς αναλυτές. Άλλωστε Βρετανία και ΗΠΑ θα υπογράψουν μια συμφωνία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία από την μια αναμένεται να δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια και από την άλλη χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Στο περιθώριο των συνομιλιών οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ αργότερα θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον Υπουργό Οικονομικών, πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη Βασίλισσα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ. Η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που ηγέτης χώρας έχει λάβει δύο φορές επίσημη πρόσκληση από το παλάτι, κάτι που και ο Ντόναλντ Ντραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια τιμή». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφτεί τη Βρετανία και το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, τότε προσκεκλημένος της βασίλισσας Ελισάβετ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ