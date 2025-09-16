#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σχέδιο ειρήνευσης στον συριακό Νότο υπό αμερικανο-ιορδανική εποπτεία

Οδικό χάρτη για ειρήνευση στη Σουέιντα, επαρχία των Δρούζων, ανακοίνωσε η Δαμασκός σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον και το Αμάν. «Ξεκινά η διαδικασία της εσωτερικής συμφιλίωσης».

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:58

Ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας ανακοίνωσε σχέδιο που υποστηρίζεται από την Ουάσιγκτον και το Αμάν για ειρήνευση στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας, που κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους. Η περιοχή αποτέλεσε πεδίο της πρόσφατης φονικής θρησκευτικής βίας.

«Η συριακή κυβέρνηση επεξεργάστηκε έναν σαφή οδικό χάρτη» που προβλέπει αρκετά στάδια, όπως «η δίωξη των υπευθύνων επιθέσεων κατά των αμάχων» σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, «η αποζημίωση των θυμάτων και η έναρξη μιας διαδικασίας εσωτερικής συμφιλίωσης», δήλωσε ο Ασάντ Αλ Σιμπάνι.

Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι, ο οποίος μετείχε στη συνέντευξη Τύπου, όπως και ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ, διευκρίνισε ότι «κοινός συρο-ιορδανο-αμερικανικός μηχανισμός» αναμένεται να εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου.

Η επαρχία Σουέιντα ήταν το πεδίο φονικών συγκρούσεων τον Ιούλιο μεταξύ Δρούζων μαχητών και Βεδουίνων σουνιτών, οι οποίες εξαπλώθηκαν με την παρέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων και φυλών που κατέφθασαν από άλλες περιοχές.

Η βία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 2.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 789 Δρούζοι άμαχοι «που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες διά πυροβολισμού από μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του, ο Μπαράκ εξέφρασε ικανοποίηση για τα «ιστορικά μέτρα» που λήφθηκαν από τη συριακή κυβέρνηση, βλέποντας σ' αυτά «μια δέσμευση για τη συγκέντρωση διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών στην ίδια χώρα».

Πρόσθεσε ότι η Ιορδανία είχε «παίξει βασικό ρόλο στην προσέγγιση των πλευρών», διαβεβαιώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα κάνει «το καλύτερο για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία, που αντιπροσωπεύει ένα βήμα μείζονος σημασίας για μας τους τρεις».

Ο Σιμπάνι δήλωσε επίσης ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «τη διευκρίνιση για την τύχη των αγνοουμένων και την απελευθέρωση των ομήρων».

Το Παρατηρητήριο έχει καταγράψει την απαγωγή 516 Δρούζων στην επαρχία Σουέιντα, εκ των οποίων 103 γυναίκες, από την έναρξη της βίας στις 14 Ιουλίου. Σήμερα το πρωί η Δαμασκός ανακοίνωσε τη σύσταση θέσης «επικεφαλής εσωτερικής ασφάλειας» για την πόλη Σουέιντα, η οποία δόθηκε σε τοπικό Δρούζο ηγέτη, σε μια προσπάθεια κατευνασμού των εντάσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

