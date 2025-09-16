#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εκλεκτός του Τραμπ η νέα προσθήκη στο δ.σ. της Fed

Πιάνει δουλειά ο Στίβεν Μιράν, οικονομικός αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ενώ ξεκίνησε η σημαντική συνεδρίαση που θα «σφυρίξει» την πρώτη μείωση επιτοκίων για φέτος. Ζητούμενο η προστασία της πολιτικής ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:20

Ένας σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβεν Μιράν, ανέλαβε επισήμως καθήκοντα διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), έγκαιρα ώστε να συμμετάσχει στην εν εξελίξει σημαντική συνεδρίαση του ιδρύματος για τα επιτόκια.

Ο Στίβεν Μιράν ορκίστηκε, ανακοίνωσε η Fed σε δελτίο Τύπου, λίγες ώρες μετά την έγκριση του διορισμού του από την αμερικανική Γερουσία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, η συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική του ιδρύματος ξεκίνησε αμέσως μετά. Θα διαρκέσει δύο ημέρες και διεξάγεται κάθε έξι εβδομάδες.

Η μείωση των βασικών επιτοκίων του ιδρύματος, η πρώτη για το 2025, είναι αναμενόμενη.

Οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται στον διορισμό του Μιράν, εκφράζοντας φόβους ότι το μόνο που θα κάνει θα είναι να εφαρμόζει τις επιθυμίες του προέδρου Τραμπ, στους κόλπους ενός οργανισμού που υποτίθεται πως εργάζεται προστατευμένος από πολιτικές πιέσεις.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του ενώπιον των γερουσιαστών, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Μιράν είχε εξηγήσει πως δεν σχεδίαζε να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, αλλά μονάχα να πάρει άδεια άνευ αποδοχών.

Ο ίδιος είχε διευκρινίσει πως είχε λάβει νομική γνωμοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος της θητείας του, η οποία ολοκληρώνεται καταρχάς στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Ο Μιράν καταλαμβάνει κενή έδρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση, στις αρχές Αυγούστου, της διοικήτριας Αντριάνα Κούγκλερ.

Θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τη διοικήτρια Λίζα Κουκ, την οποία ο Τραμπ προσπαθεί να απομακρύνει.

Δώδεκα πρόσωπα ψηφίζουν μαζί για τα αμερικανικά επιτόκια: τα μέλη του συμβουλίου των διοικητών (έξι διοικητές και ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ), ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης και τέσσερις πρόεδροι περιφερειακών Fed.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

