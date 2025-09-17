Με drones και πυραύλους εξοπλίζεται η Δανία

Την αγορά όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Δανίας, μετά από χρόνια περικοπών στον στρατιωτικό της προϋπολογισμό, ώστε να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, κρίνοντας ότι η ρωσική απειλή θα επιβαρύνει την Ευρώπη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να συνιστά απειλή για τη Δανία και την Ευρώπη για πολλά χρόνια ακόμη», δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Η Κοπεγχάγη θα αγοράσει κυρίως drones και πυραύλους, τους οποίους ορισμένοι από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ «κατέχουν ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν. Ο τύπος των όπλων δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Χάρη σ' αυτά τα όπλα, η άμυνα θα είναι σε θέση να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις και, για παράδειγμα, να εξουδετερώνει εχθρικές πυραυλικές απειλές», πρόσθεσε η Δανή πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «για παραδειγματική αλλαγή στην αμυντική πολιτική της Δανίας».

Η κίνηση της σκανδιναβικής χώρας θα συμβάλει στον στόχο του ΝΑΤΟ να είναι η Ευρώπη σε θέση να αμυνθεί το αργότερο έως το 2030, σημείωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο επανεξοπλισμός της Δανίας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση της σοσιαλδημοκράτισσας Φρέντερικσεν.

Το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα δαπανήσει 58 δισεκατομμύρια δανικές κορόνες (7,8 δισ. ευρώ) σε συστήματα αεροπορικής άμυνας ευρωπαϊκής κατασκευής, στη μεγαλύτερη αγορά όπλων που έχει κάνει ποτέ η σκανδιναβική χώρα.

