#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κιργιστάν: Στη φυλακή δύο δημοσιογράφοι για υπονόμευση της δημόσιας τάξης

Ο δικηγόρος των δημοσιογράφων δήλωσε ότι οι κατηγορίες ήταν κατασκευασμένες και ότι καταδικάστηκαν άδικα.

Κιργιστάν: Στη φυλακή δύο δημοσιογράφοι για υπονόμευση της δημόσιας τάξης

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:32

Δικαστήριο στο Κιργιστάν καταδίκασε σήμερα σε πενταετή φυλάκιση δύο πρώην συντάκτες του ανεξάρτητου μέσου Kloop, τον Ζουμάρτ Ντουιλάτοφ και Αλεξάντερ Αλεξάντροφ, σε πέντε χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών ειδήσεων και υπονόμευσης της δημόσιας τάξης.

Ο δικηγόρος των δημοσιογράφων δήλωσε ότι οι κατηγορίες ήταν κατασκευασμένες και ότι καταδικάστηκαν άδικα. Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, λογιστές στην Kloop, καταδικάστηκαν σε ποινές με αναστολή.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας έκαναν έφοδο στα σπίτια αρκετών νυν και πρώην υπαλλήλων της Kloop στις αρχές του 2025, συλλαμβάνοντας τους Ντουιλάτοφ και Αλεξάντροφ ενώ τους κατάσχεσαν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διέθεταν. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει τη δίκη ως πολιτικά υποκινούμενη και μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για τη φίμωση ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Το Kloop, που ιδρύθηκε το 2007, είναι γνωστό για την ερευνητική του δημοσιογραφία σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενες πιέσεις τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών των αρχών να κλείσουν το μέσο και να περιορίσουν τις δραστηριότητές του. Τα εναπομείναντα στελέχη του εργάζονται από το εξωτερικό και ο ιστότοπός του έχει μπλοκαριστεί στο Κιργιστάν.

Το Κιργιστάν, που κάποτε θεωρούταν ένα από τα πιο ζωντανά τοπία των μέσων ενημέρωσης στην Κεντρική Ασία, έχει βιώσει αυξανόμενους περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου από τότε που ο πρόεδρος Σαντίρ Τζαπάροφ ανέλαβε την εξουσία με μια επανάσταση το 2020, με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες νομικές και πολιτικές προκλήσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απειλές από Βόρεια Κορέα κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε ρωσικό αίτημα για έκδοση 44χρονου

Γαλλία: Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης

Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση περιουσίας: Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο