Η Microsoft επενδύει 6,2 δισ. δολάρια για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης στη Νορβηγία

Η Microsoft θα καταβάλει 6,2 δισ. δολάρια για να νοικιάσει υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης στη Νορβηγία.

Η βρετανική εταιρεία κέντρων δεδομένων Nscale Global και η νορβηγική επενδυτική εταιρεία Aker ASA θα παρέχουν τη σχετική υποδομή, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες σε κοινή τους δήλωση την Τετάρτη. Το έργο θα τροφοδοτείται από 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής λογισμικού στον κόσμο προχωράει σε ολοένα και περισσότερες συμφωνίες για ενοικίαση υποδομών cloud από τρίτους παρόχους, όπως η Coreweave.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Microsoft υπέγραψε συμφωνία 19,4 δισ. δολαρίων με την Nebius Group. Αυτοί οι λεγόμενοι «neoclouds» πάροχοι χρησιμοποιούν συνήθως ισχυρά τσιπ από την Nvidia για να παρέχουν υπολογιστική ισχύ για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Microsoft ανακοίνωσε ξεχωριστή συνεργασία με την Nscale για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων κοντά στο Λονδίνο, το οποίο θα διαθέτει περισσότερες από 23.000 προηγμένες μονάδες γραφικών επεξεργασίας (GPUs).

Η Microsoft δήλωσε ότι θα επενδύσει περίπου 15 δισ. δολάρια σε υποδομές cloud στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια — ανακοίνωση που συνέπεσε με την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα