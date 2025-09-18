Γυαλιά με οθόνη και ΑΙ από τη Meta

Η Meta Platforms, επιδιώκοντας να μετατρέψει τη σειρά των έξυπνων γυαλιών της σε απαραίτητο προϊόν, παρουσίασε την Τετάρτη την πρώτη έκδοση με ενσωματωμένη οθόνη.

Το νέο μοντέλο, τα Meta Ray-Ban Display με τιμή 799 δολάρια, διαθέτει οθόνη στον δεξί φακό. Μπορεί να εμφανίζει μηνύματα, βιντεοκλήσεις, οδηγίες πλοήγησης σε χάρτες και οπτικά αποτελέσματα από ερωτήματα προς την AI υπηρεσία της Meta. Η διακριτικά ενσωματωμένη οθόνη λειτουργεί επίσης ως σκόπευτρο για την κάμερα του κινητού ή για τον έλεγχο της μουσικής.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο Meta Connect, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι τα μελλοντικά γυαλιά θα είναι όχημα για τη «υπερνοημοσύνη», όρο που χρησιμοποιεί για την προχωρημένη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και που φέρει το όνομα μιας εσωτερικής ομάδας της εταιρείας.

«Η AI πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να αποτελεί απλώς ένα εργαλείο που αυτοματοποιεί μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας», τόνισε από την έδρα της εταιρείας στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια.

Τα γυαλιά εισάγουν ένα νέο σύστημα ελέγχου. Εκτός από τις κινήσεις αφής στο σκελετό, η κύρια διεπαφή πλέον είναι οι χειρονομίες, που ανιχνεύονται από ένα νευρικό βραχιόλι στον καρπό του χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στοιχεία πιέζοντας τον αντίχειρα με τον δείκτη, να περιηγηθεί στα στοιχεία σύροντας τον αντίχειρα κατά μήκος του χεριού του, να πατήσει δύο φορές με τον αντίχειρα για να ενεργοποιήσει τον βοηθό φωνής AI της Meta ή να στρίψει το χέρι του στον αέρα για να ρυθμίσει την ένταση της μουσικής και άλλα στοιχεία ελέγχου.

Εκτός από τις εφαρμογές και τις ερωτήσεις στην AI, τα γυαλιά διαθέτουν λειτουργία ζωντανών υπότιτλων με άμεση εμφάνιση ομιλίας - ακόμη και μεταφράσεων - όπως στην τηλεόραση. Στις βιντεοκλήσεις ο χρήστης βλέπει τον συνομιλητή του ενώ μοιράζεται τη δική του οπτική.

Οι χρήστες μπορούν να απαντούν σε μηνύματα με ηχητικές καταγραφές ή υπαγόρευση. Αργότερα μέσα στη χρονιά, το βραχιόλι θα προσθέσει τη δυνατότητα «γραφής στον αέρα». Μελλοντική αναβάθμιση θα επιτρέπει στα γυαλιά να εστιάζουν στον συνομιλητή, φιλτράροντας τους θορύβους του περιβάλλοντος.

Τα νέα γυαλιά θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στις 30 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνουν το βραχιολάκι.