Σχέδια ΗΠΑ-Τουρκίας για ειρήνη στη Συρία

Ξαφνικές απομακρύνσεις Αμερικανών διπλωματών και παράλληλες επαφές Τουρκίας στη Δαμασκό δείχνουν νέα κινητικότητα γύρω από το μέλλον της Συρίας. Πιέσεις στους Κούρδους να τα βρουν με τον ισλαμιστή Αλ Σάρα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:09

Έντονη κινητικότητα παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες το θέμα της Συρίας, καθώς οι Αμερικανοί δείχνουν πως θέλουν να προωθήσουν λύσεις για την ειρήνη και την εξάλειψη των εμφύλιων συγκρούσεων. Σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του Ρόιτερς, ορισμένοι από τους ανώτερους Αμερικανούς διπλωμάτες που επικεντρώνονται στη Συρία απομακρύνθηκαν ξαφνικά από τις θέσεις τους τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, οι διπλωμάτες που ανήκουν στην Περιφερειακή Πλατφόρμα της Συρίας (SRP) – την de facto αποστολή των ΗΠΑ στη χώρα με έδρα την Κωνσταντινούπολη – ενημερώθηκαν ξαφνικά στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ότι οι θητείες τους έληξαν στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης. Όλοι τους αναφέρονταν στον Τομ Μπαράκ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία, ο οποίος τώρα ασκεί πιέσεις στις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, δηλαδή τους Κούρδους της Συρίας, να επικυρώσουν άμεσα τη συμφωνία με τον Αλ Σάρα (φωτ.) για να θέσουν υπό την εξουσία του κράτους τις περιοχές που διοικούν και να ενσωματώσουν τις δυνάμεις τους στις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας.

Διπλωματικές επαφές σε Δαμασκό και Άγκυρα

Οι ως τώρα υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ Κούρδοι της Συρίας αντιστέκονται. Ζητούν να διατηρήσουν την αυτονομία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στη Συρία. Όμως, φαίνεται ότι ο Τομ Μπάρακ προωθεί άλλα σχέδια. Την περασμένη Τρίτη βρισκόταν στη Δαμασκό για την υπογραφή σχεδίου που θα παρέχει ίσα δικαιώματα και κοινές υποχρεώσεις για όλους.

Αν πράγματι οι Αμερικανοί έχουν στο μυαλό τους ένα σχέδιο ειρήνευσης και ενότητας στη Συρία, αυτό θα εξυπηρετούσε την Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν (φωτ.) βρισκόταν χθες στη Δαμασκό για συνομιλίες «στρατηγικού περιεχομένου».

Ο Καλίν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Αλ Σάρα και συζήτησε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και κοινωνικής ειρήνης στη Συρία, με την Τουρκία πάντα στο πλευρό της.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE 

