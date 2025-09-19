#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βρέθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός στο βόρειο Κόσοβο

«Ομάδα του αστυνομικού τμήματος Ζβέτσαν εντόπισε σήμερα το πρωί ένα τρέιλερ αυτοκινήτου εντός του οποίου βρέθηκαν δύο σακούλες με στολές, αλεξίσφαιρα γιλέκα, πέντε γεμιστήρες πυροβόλου όπλου AK-47, πυρομαχικά και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 00:02

Η αστυνομία του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε στρατιωτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια έρευνας στο βόρειο Κόσοβο ο οποίος, όπως αναφέρεται, ανήκε σε άτομο που καταζητείται σε σχέση με την ένοπλη επίθεση στη Μπάνισκα, τον Σεπτέμβριο του 2023.

«Ομάδα του αστυνομικού τμήματος Ζβέτσαν εντόπισε σήμερα το πρωί ένα τρέιλερ αυτοκινήτου εντός του οποίου βρέθηκαν δύο σακούλες με στολές, αλεξίσφαιρα γιλέκα, πέντε γεμιστήρες πυροβόλου όπλου AK-47, πυρομαχικά και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις αφού υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι το στρατιωτικό υλικό ανήκει σε άτομο που καταζητείται για συμμετοχή στην ένοπλη επίθεση στην Μπάνισκα.

Στο χωριό Μπάνισκα, του δήμου Ζβέτσαν, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2023, μια ομάδα ένοπλων Σέρβων επιτέθηκε σε αστυνομική περίπολο σκοτώνοντας έναν υπαξιωματικό. Στην ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε σκοτώθηκαν τρεις Σέρβοι.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ο Μίλαν Ραντόιτσιτς, πρώην αντιπρόεδρος της "Σερβικής Λίστας", του μεγαλύτερου σερβικού κόμματος στο Κόσοβο, ο οποίος απολαμβάνει την υποστήριξη του Βελιγραδίου,.

Η Πρίστινα κατηγορεί τη Σερβία για την οργάνωση της ένοπλης επίθεσης ενώ το Βελιγράδι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι αρχές του Κοσόβου άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος 45 ατόμων για την υπόθεση της Μπάνισκα, ωστόσο μόνο τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και η δίκη τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ραντόιτσιτς και άλλοι 41 κατηγορούμενοι διαφεύγουν της σύλληψης και εικάζεται ότι βρίσκονται στη Σερβία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

