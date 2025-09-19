#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιράν: Καταθέσαμε «δίκαιη πρόταση» για τα πυρηνικά στις ευρωπαϊκές δυνάμεις

«Ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, καθώς η Τεχεράνη προσπαθεί να αποφύγει νέες κυρώσεις.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:05

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι κατέθεσε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις μια «δίκαιη και ισορροπημένη» πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για να αποτρέψει την εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», έγραψε ο Αραγτσί στο Χ αργά χθες το βράδυ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πρόταση παρουσιάστηκε χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, μια ομάδα χωρών γνωστή ως E3, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η υλοποίηση αυτής της ιδέας μπορεί να γίνει γρήγορα και να επιτρέψει να συμφιλιωθούν οι αντίστοιχες κόκκινες γραμμές για να αποτραπεί μια κρίση», προειδοποίησε, εκτιμώντας ότι «το Ιράν δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός υπεύθυνος παράγοντας».

Η δήλωση του Ιρανού υπουργού έγινε ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται, εκτός απροόπτου, να δώσει σήμερα το πράσινο φως για την εκ νέου επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Ιράν δεν συγκεντρώνει τις εννέα ψήφους που είναι απαραίτητες για να διατηρήσει το status quo και να αποτραπεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων έως το τέλος του μήνα.

«Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι πολιτικά μεροληπτικό και έχει πολιτικά κίνητρα…Κάνουν λάθος σε διάφορα επίπεδα με το προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν με λάθος τρόπος τον μηχανισμό που είναι ενσωματωμένος στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA)», δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη. Ο ίδιος δήλωσε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι εάν η διπλωματία αποτύχει. «Εάν οι Ευρωπαίοι ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι, αυξάνουν στο μέγιστο τη μη προβλεψιμότητα και είναι υπεύθυνοι…για κάθε πιθανό μελλοντικό κίνδυνο», δήλωσε.

Οι χώρες E3 είναι από αυτές που υπέγραψαν τη διεθνή συμφωνία του 2015 (JCPOA) που προέβλεπε περιορισμούς στις ιρανικές πυρηνικές δραστηριότητες με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Η συμφωνία αυτή είχε στόχο να αποτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, έναν στόχο που οι δυνάμεις της Δύσης και ο ορκισμένος εχθρός του, το Ισραήλ, εδώ και καιρό υποψιάζονται ότι επιδιώκει, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

