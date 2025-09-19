Μερτς-Σάντσεθ: Δύο κόσμοι συγκρούονται εντός ΕΕ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ολοκλήρωσε τον κύκλο των επισκέψεων του σε όλες τις μεγάλες χώρες της ΕΕ με ένα ταξίδι στη Μαδρίτη και συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Δεν περίμενε βεβαίως να εμφανιστούν σαν στενοί «φίλοι» οι προερχόμενοι από εντελώς διαφορετικούς χώρους πολιτικοί, αφού οι διαφορές προσέγγισης των δυο κυβερνήσεων για μια σειρά από θέματα έχουν φανεί από καιρό.

Ο Σάντσεθ, για παράδειγμα, απορρίπτει το γερμανικό δόγμα «λευκή επιταγή για την άμυνα», δηλώνοντας ανοιχτά ότι δεν μπορεί η εκτίναξη των στρατιωτικών δαπανών που απαιτεί το ΝΑΤΟ να γίνει σε βάρος του κοινωνικού κράτους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χρειάστηκαν πάνω από τέσσερις μήνες γι' αυτό το ταξίδι.

Αντίθετες πορείες

Αυτό που επισκίασε τη συνάντηση ήταν η διαφορετική προσέγγιση και σε σχέση με τη στάση απέναντι στο Ισραήλ, ζήτημα που αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω της εξελισσόμενης ισραηλινής επίθεσης για πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, αλλά και ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου και αναμένεται να κυριαρχήσει το ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Οι απόψεις εδώ είναι τόσο διαφορετικές, που δεν μπορούσαν να κρυφτούν πίσω από κάποιες γενικόλογες τοποθετήσεις, όπως συχνά συμβαίνει στα διπλωματικά παρκέ. Οι δύο ηγέτες έπρεπε να τις παραδεχτούν και δημόσια.

Ο Σάντσεθ έχει προαναγγείλει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και συμφωνεί με την «ιδέα» της Κομισιόν για επιβολή οικονομικών κυρώσεων προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, την οποία και δεν έχει διστάσει να κατηγορήσει για πρακτικές γενοκτονίας.

Η κυβέρνηση Μερτς αρνείται να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στην παρούσα φάση, ενώ μάλλον θα απορρίψει την πρόταση για επιβολή κυρώσεων στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Οκτώβριο στην Κοπεγχάγη, όπως φάνηκε και από δηλώσεις του καγκελάριου, ο οποίος εξάλλου γνωρίζει πολύ καλά ότι και μέσα στην κυβέρνησή του δεν υπάρχει ενιαία άποψη για το ζήτημα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, την αναστολή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που αφορά το 37% των ισραηλινών εξαγωγών. Πλην της Γερμανίας, και άλλες χώρες δείχνουν να μην ενθουσιάζονται με την προοπτική αυτή, ενώ κάποιες σίγουρα προσδοκούν να κρυφτούν ή ίσως και να ακολουθήσουν ένα βέτο από το Βερολίνο.

Πρόβλημα ευρωπαϊκό

Η στάση της Γερμανίας ουσιαστικά αποτελεί τον καθρέφτη του προβλήματος ενότητας που αντιμετωπίζει και σ' αυτό το ζήτημα η ΕΕ, η οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να καταλήξει σε κοινή στάση και κατά συνέπεια δεν μπορεί και να έχει κάποια ουσιαστική παρέμβαση στην υπόθεση. Σημαντικές είναι οι διαφορές και με τη στάση της Γαλλίας, που επίσης έχει μιλήσει με σκληρά λόγια για την κυβέρνηση Νετανιάχου, προκαλώντας την οργή της.

Ο Σάντσεθ εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του για τις κυρώσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Για περισσότερο από έναν χρόνο απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ», δήλωσε ο σοσιαλιστής πολιτικός. Η Ισπανία πιστεύει ότι ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα αυτής της συμφωνίας, δηλαδή αυτό που αφορά τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, παραβιάζεται από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Ισπανία έλαβε συγκεκριμένα μέτρα από νωρίς για να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ. Για παράδειγμα, το 2024 έγινε το πρώτο μέλος της ΕΕ που συμμετείχε στην αγωγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ για γενοκτονία, ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Σάντσεθ ανακοίνωσε πλήρες εμπάργκο όπλων και ταξιδιωτική απαγόρευση «για όλους όσους εμπλέκονται άμεσα στη γενοκτονία, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα».

Απομονωμένο, ανασφαλές Ισραήλ

Σε αντίθεση με την ισπανική κυβέρνηση, ο Μερτς δεν συμφώνησε με την εκτίμηση έκθεσης του ΟΗΕ ότι στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων. Επανέλαβε ότι είναι πολύ σημαντικό η κριτική κατά της ισραηλινής κυβέρνησης να μη χρησιμοποιείται για την υποκίνηση μίσους κατά των Εβραίων. «Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σ' αυτό στην Ευρώπη», προειδοποίησε.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, από την πλευρά του, κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι ακολουθεί εντελώς λανθασμένη στρατηγική που δεν θα νικήσει την τρομοκρατία, αλλά μάλλον θα την ενθαρρύνει, με τους 65.000 θανάτους μέχρι τώρα στη Λωρίδα της Γάζας. «Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής δεν θα είναι μόνο ένα απομονωμένο Ισραήλ, αλλά και ένα πιο ανασφαλές Ισραήλ, και μια ολόκληρη περιοχή που θα είναι ακόμη πιο ανασφαλής απ' ό,τι πριν από την επίθεση της Χαμάς», τόνισε ο Σάντσεθ.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE