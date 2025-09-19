ΗΠΑ: Διαδήλωση σεναριογράφων μετά την καρατόμηση Κίμελ

Σεναριογράφοι του κινηματογράφου και τηλεοπτικοί κειμενογράφοι πραγματοποίησαν διαδήλωση υπέρ της ελευθερίας του λόγου στη Νέα Υόρκη σήμερα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απομάκρυνση του παρουσιαστή τοκ σόου Τζίμι Κίμελ από την Disney και τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να τιμωρήσει τηλεοπτικά πρόσωπα που κακολογούν εκείνον ή τον δολοφονηθέντα σύμμαχό του δεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Το ABC, τηλεοπτικό δίκτυο ιδιοκτησίας της Walt Disney, διέκοψε την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» αυτή την εβδομάδα, αφότου ο Κίμελ αναφέρθηκε στον Κερκ και χλεύασε τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου του στην εκπομπή της Δευτέρας.

Σήμερα, στο Μανχάταν, δεκάδες κειμενογράφοι, μεταξύ αυτών ορισμένοι που απασχολούνται στο ABC, πραγματοποίησαν πορεία στο πεζοδρόμιο, έξω από τον ουρανοξύστη όπου στεγάζονται τα γραφεία της Disney προκειμένου να «προστατευτεί η ελευθερία του λόγου», σε μια κινητοποίηση που οργάνωσε η συνδικαλιστική ένωση Writers Guild of America.

Σε πορεία που οργάνωσε χθες η WGA στο Λος Άντζελες, περίπου 150 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στούντιο του Χόλιγουντ όπου γυρίζεται η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως: «Αντισταθείτε στον φασισμό», «Μην υποτάσσεστε στον Τραμπ».

Ο Τραμπ, πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής κι ο ίδιος, αναφέρθηκε αρκετές φορές στο θέμα κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας ατάλαντο τον Τζίμι Κίμελ και καταγγέλλοντας ότι είπε «κάτι φρικτό για τον σπουδαίο Τσάρλι Κερκ».

Ο Τζίμι Κίμελ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει δημοσίως την απομάκρυνσή του, ενώ το μέλλον του σόου του παραμένει άγνωστο.

Ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε επίσης σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στις ΗΠΑ, ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα «είναι 97% εναντίον μου».

«Θα σκεφτόμουν ενδεχομένως πως οι άδειες λειτουργίας τους θα έπρεπε να ανακληθούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ