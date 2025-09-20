Γερμανία: Η κυβερνοεπίθεση δεν επηρέασε την ασφάλεια των αερομεταφορών

Η κυβερνοεπίθεση στο σύστημα διαχείρισης επιβατών στα αεροδρόμια δεν επηρέασε την ασφάλεια των αερομεταφορών στη Γερμανία, διαβεβαίωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Πληροφορική (BSI), χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, σε πολλά γερμανικά αεροδρόμια -συμπεριλαμβανομένου αυτού στο του Βερολίνο- η διαδικασία check-in των επιβατών γίνεται ακόμη χειροκίνητα, χωρίς την χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων. Η κυβερνοεπίθεση στον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών καταγραφής και ελέγχου επιβατών Collins Aerospace, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στις 22:00 (τοπική ώρα), προκαλεί έκτοτε σημαντικές καθυστερήσεις στην επιβίβαση των επιβατών σε όλα τα γερμανικά αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αντέδρασε άμεσα, απενεργοποιώντας τον πληγέντα διακομιστή. «Το ίδιο το αεροδρόμιο δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης και επηρεάστηκε μόνο εμμέσως. Για τους επιβάτες πάντως αυτό εξακολουθεί να συνεπάγεται ώρα αναμονής στο check-in και στην επιβίβαση», επισήμανε ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου Βερολίνου/Βρανδεμβούργου, επισημαίνοντας ότι πολλές πτήσεις κατάφεραν ωστόσο να απογειωθούν χωρίς καθυστέρηση. «Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε χαρτί και μολύβι για τον έλεγχο των στοιχείων, επομένως όλα απαιτούν περισσότερο χρόνο», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου και διευκρίνισε ότι το ηλεκτρονικό check-in παραμένει κανονικά σε λειτουργία.

Τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Αμβούργου, του Ανόβερου, της Δρέσδης, της Λειψίας/Χάλε, του Ντίσελντορφ, της Βρέμης και της Βόννης/Κολωνίας ανέφεραν νωρίτερα σήμερα (20/9) ότι δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση, ενώ στο Όσναμπρουκ σημειώθηκαν περιορισμένα προβλήματα όταν απενεργοποιήθηκε ο διακομιστής που δέχθηκε την επίθεση.

