«Drone Wall» για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων ετοιμάζει η Κομισιόν

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τα επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία. Για «σαφές μοτίβο», έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις Ανίτα Χίπερ.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:58

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall». Πρόκειται για ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή ενισχύεται από τα επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία.

Μιλώντας εκ μέρους της Κομισιόν, η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις Ανίτα Χίπερ τόνισε πως υπάρχει ένα ανησυχητικό μοτίβο ενεργειών που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί:

«Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση ενός «Drone Wall» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού. Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση τεχνικής αξιολόγησης και τόνισε ότι δύο θα είναι τα βασικά του στοιχεία: Ο εντοπισμός των drones με τη χρήση αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών, και η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια.

Ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση και τη χρονική έναρξη της πρωτοβουλίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλαφ Γκιλ τόνισε ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

