ΟΗΕ: Ουκρανοί άμαχοι υφίστανται συστηματικά βασανιστήρια σε ρωσικά κέντρα κράτησης

Η Ρωσία βασανίζει συστηματικά Ουκρανούς αμάχους σε περισσότερα από 100 κέντρα κράτησης στη Ρωσία και στην κατεχόμενη Ουκρανία από την έναρξη αυτού το πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η έκθεση του Γραφείου περιγράφει λεπτομερώς περιπτώσεις εικονικών εκτελέσεων, ηλεκτροσόκ και τη χρήση παρατεταμένων στάσεων πίεσης σε Ουκρανούς πολίτες για μη εγκληματικές πράξεις, όπως η κριτική στην εισβολή της Ρωσίας, η οποία, όπως αναφέρει, αποδείχθηκε μοιραία σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Πρόκειται για εκτεταμένα και συστηματικά βασανιστήρια. Έχουν τεκμηριωθεί σε κάθε περιοχή των κατεχομένων εδαφών, όπως και σε δεκάδες περιοχές εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε η επικεφαλής της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία Ντανιέλ Μπελ, στη συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, παρουσιάζοντας μία έκθεση 22 σελίδων.

Η διπλωματική αποστολή της Ρωσίας στη Γενεύη, σε ερωτήματα που της τέθηκαν σχετικά με την έκθεση παρέπεμψε στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο. Κατά το παρελθόν είχε αρνηθεί ότι γίνεται χρήση βασανιστηρίων ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης εναντίον κρατουμένων.

Η έκθεση του ΟΗΕ βασίζεται σε συνεντεύξεις με 215 πρώην κρατουμένους οι οποίοι περιέγραψαν λεπτομερώς τις συνθήκες αιχμαλωσίας τους από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Το Γραφείο του ΟΗΕ αναφέρει ότι δεν του έχει επιτραπεί η πρόσβαση στις 114 εγκαταστάσεις κράτησης που απεικονίζονται σε χάρτη σε κατεχόμενα μέρη της Ουκρανίας και 28 ρωσικές περιοχές. Σε ορισμένες από αυτές κρατούνται Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, επίσης έχουν υποστεί βασανιστήρια.

Η Ουκρανία λέει ότι περίπου 15.000 άμαχοι είχαν συλληφθεί από τη Ρωσία από το 2022 εκ των οποίων 1.800 εξακολουθούν να είναι κρατούμενοι. Η Μπελ είπε ότι το γραφείο της επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 400 άμαχοι εξακολουθούν να κρατούνται, ενώ η πραγματική κλίμακα των συλλήψεων είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτερη.

Τα βασανιστήρια γίνονται συχνά κατά τις αρχικές ανακρίσεις, αλλά και καθημερινά, όπου οι κρατούμενοι υφίστανται τακτικά ξυλοδαρμούς και αναγκάζονται να περπατούν με το σώμα πολύ σκυφτό, είπε η Μπελ.

«Δεν ήταν τυχαία περιστατικά και θα ήταν απίθανο ή αδύνατο για τους υπεύθυνους να μην γνώριζαν ότι αυτό συνέβαινε», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Κίεβο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατροί σε ρωσικές εγκαταστάσεις συμμετείχαν στα βασανιστήρια, είπε η Μπελ, ή αγνόησαν τις εκκλήσεις των κρατουμένων για βοήθεια με τα συμπτώματα που τους προκάλεσαν τα βασανιστήρια. Το γραφείο της έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει 36 θανάτους από βασανιστήρια, κακές συνθήκες ή έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, πρόσθεσε. Οργανισμοί του ΟΗΕ έχουν προηγουμένως καταγράψει μερικές περιπτώσεις κακομεταχείρισης Ρώσων κρατουμένων από τις ουκρανικές δυνάμεις και το Κίεβο έχει δηλώσει ότι θα διερευνήσει τυχόν παραβιάσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ