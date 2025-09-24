#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σοκ σε γυμνάσιο της Γαλλίας: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια στην τάξη

Αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια στα σχολικά ιδρύματα της χώρας. Συνελήφθη ο 14χρονος ύποπτος, ο οποίος περιγράφεται ως οπαδός του ναζισμού.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:12

Τελ. Ενημ.: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:16

Μια καθηγήτρια δέχτηκε μαχαιρώθηκε στο πρόσωπο από έναν μαθητή στη διάρκεια του μαθήματος σε Γυμνάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία και οι αρχές συνέλαβαν έναν 14χρονο ύποπτο, ο οποίος περιγράφεται ως οπαδός του ναζισμού, μετέδωσαν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο ύποπτος συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση αφού αρχικά είχε τραπεί σε φυγή, έγραψε το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Dernieres Nouvelles d'Alsace.

Ο ύποπτος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι στη διάρκεια της σύλληψής του και διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο της περιοχής, μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός BFM.

Η ασφάλεια στα σχολεία της Γαλλίας αποτελεί αντικείμενο έντονου διαλόγου τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο, ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εισόδους των σχολείων μετά τον τραυματισμό με μαχαίρι ενός σχολικού βοηθού στη διάρκεια έρευνας σε τσάντες.

Και το 2020 η δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί, αφού είχε δείξει μέσα στην τάξη του σατιρικά σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ, προκάλεσε πολιτικό σάλο.

Η Ελιζαμπέτ Μπορν, υπουργός Παιδείας της χώρας, ανέφερε σε σημερινή ανάρτησή της στο Χ ότι ενεργοποιήθηκε μια μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών προς βοήθεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Πρόσθεσε επίσης ότι θα μεταβεί άμεσα επιτόπου.

"Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση σε καθηγήτρια από μαθητή Γυμνασίου στο νομό του Κάτω Ρήνου. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς την καθηγήτρια και τη σχολική κοινότητα", έγραψε.

Ο Ζακί Βολφόρτ, δήμαρχος της πόλη Μπενφέλ όπου σημειώθηκε η επίθεση, δήλωσε ότι εκκενώθηκε το σχολείο και χαρακτήρισε "μεμονωμένο" το περιστατικό μιλώντας στους δημοσιογράφους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

