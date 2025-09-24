#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σουδάν: Πολύνεκρη επίθεση σε αγορά του Ελ-Φασέρ

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με ιατρική πηγή.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:39

Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους στην αγορά της πολιορκημένης πόλης Ελ-Φασέρ, έκαναν σήμερα γνωστό μια ιατρική πηγή και μια επιτροπή πολιτών αυτής της πόλης του Νταρφούρ, η οποία έχει γίνει το κύριο μέτωπο του πολέμου ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (FSR).

Ο βομβαρδισμός, ο οποίος έλαβε χώρα χθες, Τρίτη, το βράδυ, «προκάλεσε το θάνατο 15 πολιτών και τραυμάτισε 12 άλλους, τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή στο νοσοκομείο της τελευταίας πόλης της εν λόγω περιφέρειας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του τακτικού στρατού.

Από την πλευρά του, ο «συντονισμός των επιτροπών αντίστασης», ο οποίος τεκμηριώνει τις βιαιότητες της σύγκρουσης που εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια καταστρέφει το Σουδάν, έκανε λόγο για 27 νεκρούς και τραυματίες, καταγγέλλοντας μία «σφαγή» εκ μέρους των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, που από τον Απρίλιο του 2023 βρίσκονται σε πόλεμο εναντίον του τακτικού στρατού.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει επιφέρει τον εκτοπισμό εκατομμυρίων και προκαλεί αυτή τη στιγμή τη χειρότερη σύγχρονη ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ξέσπασε από μια μάχη για την εξουσία ανάμεσα σε δύο πρώην συμμάχους: τον στρατηγό Αμπντέλ Φάταχ αλ-Μπουρχάν, αρχηγό του στρατού και ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν μετά το πραξικόπημα του 2021, και τον στρατηγό Μοχάμεντ Νταγκλό, επικεφαλής των FSR.

Τελευταία μεγάλη πόλη που ελέγχεται από το στρατό στην εκτεταμένη περιφέρεια του Νταρφούρ, η Ελ-Φασέρ έχει γίνει το κύριο μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ των δύο στρατοπέδων.

Στην πόλη αυτή, η οποία πολιορκείται εδώ και περισσότερες από 500 ημέρες από τους παραστρατιωτικούς, ζουν περίπου 260.000 άμαχοι, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

