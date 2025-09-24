Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητα για τον Ερντογάν

Τα τουρκικά ΜΜΕ αφιερώνουν πολύ χώρο για για το τι θα προκύψει από την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, μια συνάντηση που άργησε έξι χρόνια αλλά από την οποία η Άγκυρα έχει μεγάλες προσδοκίες.

Για τον πρόεδρο Ερντογάν όλα έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό. Την ακλόνητη στάση του Ερντογάν υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του Νετανιάχου πρόβαλλε το γεγονός ότι, κατά τη χθεσινή συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τους ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, ο Τούρκος πρόεδρος καθόταν δίπλα από τον Αμερικανό πρόεδρο και η συνάντηση επικεντρώθηκε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στην επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης τους πυρός και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Κατά τον Οζάι Σεντίρ, διευθυντή της Μιλιέτ, «ο ελληνικός λαός μπορεί να είναι σίγουρος ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Αθήνα δεν είναι μεταξύ εκείνων στο χαρτοφυλάκιο του Ερντογάν όταν πάει στον Λευκό Οίκο. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και ο ισραηλινός επεκτατισμός», γράφει ο Σεντίρ.

Οι προτεραιότητες της Τουρκίας

Το πιο σημαντικό θέμα για τον πρόεδρο Ερντογάν είναι ασφαλώς η επαναφορά της Τουρκίας στο σύστημα των μαχητικών F35, από το οποίο αποπέμφθηκε όταν αγόρασε τους ρωσικούς πυραύλους S400.

Η πιθανότητα εκ νέου αγοράς των F35 θα ήταν διαδικασία που θα προσέκρουε στα νομικά εμπόδια του Κογκρέσου, τα οποία όμως κάποιοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ανατρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν το θέλει.

Υπάρχει όμως και το θέμα της Συρίας που απειλείται από το Ισραήλ και όπου τόσο η Άγκυρα όσο και οι Αμερικανοί προωθούν μια λύση ειρήνης. Και το θέμα των Κούρδων της Συρίας, που δεν θέλουν να χάσουν την αυτονομία τους στη νέα Συρία. Υπάρχει και η Λιβύη, απ' όπου η Τουρκία έχει πολλά σχέδια για την ανατολική Μεσόγειο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα καθορίσει τις νέες ισορροπίες στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

