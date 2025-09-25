Γροιλανδία: Η Δανή πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη στα θύματα της αναγκαστικής αντισύλληψης

«Εξ ονόματος της Δανίας, συγγνώμη»: η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν ζήτησε σήμερα συγγνώμη στο Νούουκ ενώπιον δεκάδων γυναικών, θυμάτων αναγκαστικής αντισύλληψης στη Γροιλανδία.

Η εκστρατεία, που ενορχήστρωσε η Δανία στην αρκτική νήσο για περισσότερα από τριάντα χρόνια, προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές, σωματικές και ψυχολογικές, σε χιλιάδες έφηβες και ενήλικες γυναίκες, καθιστώντας τις συχνά στείρες.

Πολλά από αυτά τα θύματα, ντυμένα στα μαύρα, ξέσπασαν σε κλάματα κατά τη διάρκεια της τελετής που οργανώθηκε σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού του Νούουκ, ενώ άκουγαν σιωπηλά την επικεφαλής της δανέζικης κυβέρνησης.

«Σήμερα, ένα μόνο μπορώ να σας πω: συγγνώμη για την αδικία που υποστήκατε, διότι ήσασταν Γροιλανδέζες. Συγγνώμη για όσα σας πήραν και για τον πόνο που σας προκάλεσε αυτό, εξ ονόματος της Δανίας. Συγγνώμη», είπε η Φρεντέρικσεν.

Ένα εκ των θυμάτων, η 66χρονη Κιρστίνε Μπέρτελσεν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αυτή η τελετή της επέτρεψε «να προχωρήσει στη ζωή της χωρίς το μίσος, η οργή και η αρνητικότητα να τη βασανίζουν».

Έχοντας έρθει από τη Δανία για την εκδήλωση αυτή, η 66χρονη είπε πως έδωσε το «παρών» για «εγωιστικούς λόγους: να δει και να ακούσει συγγνώμη για τις δύο εξωμήτριες εγκυμοσύνες που είχε, τις πολυήμερες νοσηλείες σε νοσοκομεία, τις χειρουργικές επεμβάσεις και την αφαίρεση μιας σάλπιγγας» εξήγησε η ίδια με ειλικρίνεια.

Η εκστρατεία αναγκαστικής αντισύλληψης ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και διήρκεσε ως το 1992 με στόχο να περιοριστεί το ποσοστό γεννητικότητας στη Γροιλανδία.

Στα τέλη του 1970 είχε τοποθετηθεί ενδομήτριο σπιράλ σε τουλάχιστον 4.070 γυναίκες, δηλαδή σε μία Γροιλανδή στις δύο που βρισκόταν σε αναπαραγωγική ηλικία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας που παρουσιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων γινόταν χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και στις περιπτώσεις που αφορούσε ανήλικες.

«Δεν αποδεχόμαστε»

Σε ομιλία του πριν από εκείνη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας κράτησε αποστάσεις από τις δηλώσεις της Φρεντέρικσεν.

«Αυτές οι συγγνώμες δεν σημαίνουν πως εμείς αποδεχόμαστε ό,τι συνέβη. Είμαστε εδώ σήμερα, διότι δεν αποδεχόμαστε ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

Στα τέλη Αυγούστου, η πρωθυπουργός της Δανίας είχε ζητήσει με ανακοίνωσή της συγγνώμη από τα θύματα, ικανοποιώντας το αίτημα που είχαν διατυπώσει εδώ και χρόνια οι γυναίκες αυτές.

Τη Δευτέρα, η Φρέντερικσεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «ταμείου συμφιλίωσης» για την αποζημίωση των γυναικών αυτών, όπως και άλλων Γροιλανδών που έπεσαν θύματα διακρίσεων εξαιτίας της καταγωγής τους.

