Με «βαλίτσα» $50 δισ. ο Ερντογάν σήμερα στον Λευκό Οίκο

Πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρνοντας μαζί του μια σειρά συμφωνιών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο μελών του ΝΑΤΟ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η σημερινή συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την Τουρκία να αγοράσει τα πάντα, από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin και αεροπλάνα της Boeing έως υγροποιημένο φυσικό αέριο αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστεί η ταυτότητά τους, καθώς οι συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο Ερντογάν βλέπει τη συνάντηση ως μια ευκαιρία να επαναφέρει τις σχέσεις που έχουν κλονιστεί από τις αγορές ρωσικών όπλων, τις διπλωματικές διαμάχες και τους δασμούς αντιποίνων. Η Τουρκία εξακολουθεί να εξαρτάται από την στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη των ΗΠΑ για να διατηρήσει την περιφερειακή της επιρροή, και οι επενδυτές θεωρούν τον ρόλο της σε μια δυτική συμμαχία κρίσιμο για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Μέσης Ανατολής.

Οι προσδοκίες για μια αναθέρμανση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον στήριξαν τις τουρκικές αγορές, με τα τουρκικά κρατικά ομόλογα και τις μετοχές να ενισχύονται από τη στιγμή της ανακοίνωσης της επίσκεψης στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

«Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει την προεδρία του Τραμπ για να αναδιαμορφώσει και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, με έμφαση στη βελτίωση των αμυντικών δεσμών», δήλωσε ο Emre Peker, διευθυντής της Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο. «Οι συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας που επιδιώκει ο Ερντογάν αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας αμοιβαία επωφελούς, συναλλακτικής σχέσης που θα προσελκύσει επίσης το ενδιαφέρον του Τραμπ για το κλείσιμο συμφωνιών».

Έξι χρόνια μετά, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους προεδρίας των Δημοκρατικών κατά τη διάρκεια της οποίας η Τουρκία δεν αποτελούσε προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον, τόσο ο Ερντογάν όσο και ο Τραμπ έχουν να κερδίσουν από την αναβάθμιση των σχέσεων. Η Τουρκία είναι πρόθυμη να καλύψει ορισμένες από τις στρατιωτικές και ενεργειακές της ανάγκες από τις ΗΠΑ, προσφέροντας στον Τραμπ μια εύκολη εμπορική συμφωνία.

Η καλλιέργεια στενών σχέσεων με τον Λευκό Οίκο είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις τουρκικές αγορές, έως ότου ο πληθωρισμός -που σήμερα υπερβαίνει το 30%- τεθεί υπό έλεγχο και η χώρα ανασυγκροτήσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα για να αντιμετωπίσει τις αναταράξεις.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των πιθανών σημερινών συμφωνιών θα μπορούσε να αφορά τον τομέα της αεροπορίας. Η Boeing και η Lockheed Martin ενδέχεται να λάβουν παραγγελίες για έως και 250 εμπορικά αεροσκάφη, καθώς και επιπλέον μαχητικά F-16, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί το μακροχρόνιο αδιέξοδο σχετικά με τα αεροσκάφη F-35. Η Τουρκία ήταν αρχικά εταίρος στην ανάπτυξη του πιο προηγμένου πολεμικού αεροσκάφους της Lockheed, αλλά αποβλήθηκε από το πρόγραμμα μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400. Η αγορά αυτή οδήγησε σε κυρώσεις από το Κογκρέσο, γνωστές ως CAATSA, που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Η Άγκυρα έχει αρνηθεί να εγκαταλείψει τους S-400, όπως απαιτεί η Ουάσιγκτον, αλλά ελπίζει ότι ένας συμβιβασμός σχετικά με την ανάπτυξή τους θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την πόρτα για την αγορά 40 F-35, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Την Τετάρτη, η Τουρκία ανακοίνωσε μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Mercuria Energy Group και Woodside Energy Group για την αγορά περίπου 76 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου υπό μορφή LNG, κυρίως από εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ.

Οι μεταφορές φυσικού αερίου και οι συμφωνίες άμυνας θα ενισχύσουν το διμερές εμπόριο, το οποίο και οι δύο χώρες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να τριπλασιάσουν σε περίπου 100 δισ. δολάρια ετησίως.

Η Τουρκία βασίζεται επίσης στη βοήθεια των ΗΠΑ για να επιτύχει μια συμφωνία μεταξύ των Κούρδων μαχητών στη Συρία και των δυνάμεων που είναι πιστές στη νέα κυβέρνηση του προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα στη Δαμασκό.

Η Άγκυρα θεωρεί τις κουρδικές ομάδες στη Συρία ως προέκταση του PKK, της ανταρτικής οργάνωσης με την οποία πολεμά για περισσότερα από τέσσερις δεκαετίες. Το PKK έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα του.

Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές φοβούνται ότι ορισμένοι μαχητές του PKK ενδέχεται να διαφύγουν στη Συρία και να συνεχίσουν να αποτελούν απειλή από εκεί, χρησιμοποιώντας όπλα που προμήθευσαν οι η ΗΠΑ και τα οποία προορίζονταν αρχικά για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους.