Η Apple ζητά από την Ευρώπη να καταργήσει κρίσιμη νομοθεσία

Η Apple ζητεί από τις Βρυξέλλες την κατάργηση της εμβληματικής νομοθεσίας για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, σηματοδοτώντας κλιμάκωση στη μάχη των αμερικανικών κολοσσών του κλάδου εναντίον της ευρωπαϊκής εποπτείας.

Ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Αγορές της ΕΕ (Digital Markets Act – DMA), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2022, στοχεύει στον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους μικρότερους αντιπάλους, προβλέποντας πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.

Η έκκληση της Apple για κατάργηση του νόμου έρχεται σε μια περίοδο διατλαντικών εντάσεων σχετικά με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ψηφιακή οικονομία, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο DMA.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με τιμωρητικά μέτρα χώρες που «δυσμενώς διακρίνουν» τις αμερικανικές επιχειρήσεις, μέσω υψηλότερων δασμών, ενώ ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta έχει προσωπικά ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ κατά του DMA.

«Ο DMA θα πρέπει να καταργηθεί, ενώ θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πιο κατάλληλο και στοχευμένο νομοθετικό μέσο», ανέφερε η κατασκευάστρια του iPhone στην απάντησή της σε τακτική δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές.

Η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο ύψους 500 εκατ. ευρώ στην Apple τον Απρίλιο, κατόπιν έρευνας για το εάν οι κανόνες της εταιρείας εμπόδιζαν τους δημιουργούς εφαρμογών να παραπέμπουν καταναλωτές σε φθηνότερες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών εκτός του οικοσυστήματος της Apple.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία ανακοίνωσε αλλαγές στην πολιτική του App Store σε μια προσπάθεια να αποφύγει περαιτέρω κυρώσεις από τις Βρυξέλλες.

Η Apple υποστηρίζει ότι οι ψηφιακοί κανόνες της ΕΕ έχουν καταστήσει δυσκολότερη τη λειτουργία της στην Ευρώπη και έχουν επιδεινώσει την εμπειρία των καταναλωτών.

Σε ανάρτησή της την Πέμπτη, η εταιρεία δήλωσε ότι ο DMA αφήνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές με λιγότερες επιλογές και δημιουργεί ένα αθέμιτο ανταγωνιστικό περιβάλλον — σε αντίθεση με τους ίδιους τους στόχους του νόμου.

Για παράδειγμα, η Apple ανέφερε ότι αναγκάστηκε να καθυστερήσει την κυκλοφορία ορισμένων λειτουργιών, όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω των AirPods, ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την απαίτηση του DMA για «διαλειτουργικότητα». Οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν ότι εφαρμογές και συσκευές που κατασκευάζονται από μία εταιρεία πρέπει να λειτουργούν και με εκείνες που κατασκευάζονται από ανταγωνιστές.

«Παρά τις ανησυχίες μας για τον DMA, οι ομάδες της Apple αφιερώνουν χιλιάδες ώρες προκειμένου να φέρουν νέες λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις του νόμου. Ωστόσο, έχει καταστεί σαφές ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα που δημιουργεί ο DMA», σημείωσε η εταιρεία.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι είναι φυσιολογικό οι εταιρείες μερικές φορές να «χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να καταστήσουν τα προϊόντα τους συμβατά» και ότι η Επιτροπή τις υποστηρίζει στη διαδικασία αυτή.

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «η συμμόρφωση με τον DMA δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρέωση».