Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Όρμπαν

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο για διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων και η ενεργειακή ασφάλεια στην κεντρική Ευρώπη.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:45

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε για πολλά θέματα, ανάμεσά τους και για την ενεργειακή ασφάλεια στην κεντρική Ευρώπη, ανάφερε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είπε ότι οι ενεργειακές προμήθειες της Ουγγαρίας δεν είναι εγγυημένες χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο και τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

