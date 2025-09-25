#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε χαμηλό δύο μηνών οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 218.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου από 232.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:20

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας σημείωσε μεγάλη πτώση την προηγούμενη εβδομάδα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 218.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου από 232.000 μια εβδομάδα νωρίτερα. 

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 235.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, διολίσθησε στις 237.500 από 240.250. 

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας υποχώρησε στο 1,926 εκατ. από 1,928.

