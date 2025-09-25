#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσικά λιμάνια στο στόχαστρο ουκρανικών drones

H επιδρομή σε Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ είχε συνέπεια να διακοπεί προσωρινά η άντληση πετρελαίου.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:28

Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) έπληξαν χθες Τετάρτη τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ, ανέφερε πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η πηγή ανέφερε ότι οι επιθέσεις διέκοψαν προσωρινά τις λειτουργίες στο συγκρότημα άντλησης πετρελαίου της εταιρείας Transneft, που έχει το μονοπώλιο στη διαχείριση των αγωγών πετρελαίου, και επίσης ενός τερματικού πετρελαίου που ανήκει στην Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

