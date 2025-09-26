#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Στο 2,7% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός (PCE) τον Αύγουστο

Ήπια άνοδο κατέγραψε ο δείκτης του πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Κέρδη 0,4% για το προσωπικό εισόδημα.

ΗΠΑ: Στο 2,7% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός (PCE) τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:36

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση κινήθηκε υψηλότερα από ό,τι τον Ιούλιο. 

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, έναντι ανόδου 2,6% τον Ιούλιο. Ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί κατά 2,7%.

Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,3%, όσο ανέμεναν και οι αναλυτές. Τον Ιούλιο είχε σημειώσει μηνιαία άνοδο 0,4%. 

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,9% σε ετήσια βάση, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,2%. Η μέτρηση είναι ίση με τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, το προσωπικό εισόδημα κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4% τον Αύγουστο μετά από ισόποση άνοδο τον Ιούλιο.

Oι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 0,5%.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Stock picking χωρίς... νεύρο στο Χρηματιστήριο

Βαρόμετρο για το δημογραφικό τα... online σούπερ μάρκετ

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο ΟΠΕΚΕΠΕ και επισυνδέσεις

CrediaBank: Ρεκόρ σε επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο