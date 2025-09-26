ΗΠΑ: Στο 2,7% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός (PCE) τον Αύγουστο

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση κινήθηκε υψηλότερα από ό,τι τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, έναντι ανόδου 2,6% τον Ιούλιο. Ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί κατά 2,7%.

Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,3%, όσο ανέμεναν και οι αναλυτές. Τον Ιούλιο είχε σημειώσει μηνιαία άνοδο 0,4%.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,9% σε ετήσια βάση, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,2%. Η μέτρηση είναι ίση με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το προσωπικό εισόδημα κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4% τον Αύγουστο μετά από ισόποση άνοδο τον Ιούλιο.

Oι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 0,5%.