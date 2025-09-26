Ιατρική περίθαλψη σε 20 τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα θα προσφέρει η Ελβετία

Η Ελβετία σχεδιάζει να υποδεχθεί περίπου 20 τραυματισμένα παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου τους προσφέρει ιατρική περίθαλψη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Δεν είναι σαφές πότε μπορεί να γίνει η μεταφορά των παιδιών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Γάζα, αλλά γίνονται προσπάθειες συντονισμού, πρόσθεσε σε ανακοίνωση.

Η επιλογή θα γίνει σε στενό συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που διατηρεί καταλόγους με τους ασθενείς, και οι έλεγχοι ασφαλείας θα γίνουν στα επιλεγμένα παιδιά και τα μέλη των οικογενειών τους που θα τα συνοδεύουν, πρόσθεσε η κυβέρνηση.

Κατά την άφιξή τους, θα υποβληθούν σε διαδικασία ασύλου.

Η κυβέρνηση θα καλύψει το κόστος του συντονισμού και της μεταφοράς, ενώ οι ιατρικές δαπάνες θα καλυφθούν εθελοντικά από τα ελβετικά καντόνια που θα υποδεχθούν τα παιδιά ή από τα ίδια τα νοσοκομεία, πρόσθεσε η ελβετική κυβέρνηση.

Ο ΠΟΥ έχει καταγράψει περίπου 19.000 ασθενείς για μεταφορά εκτός Γάζας, μεταξύ των οποίων 4.000 παιδιά, πολλά εκ των οποίων φέρουν τραύματα απειλητικά για τη ζωή τους ή πάσχουν από ασθένειες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά εντός του θύλακα.

Ο πόλεμος στη Γάζα, που κοντεύει να συμπληρώσει δύο χρόνια χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κατάπαυση πυρός, έχει προκαλέσει μεγάλη καταστροφή και έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 65.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Ξέσπασε όταν μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και αιχμαλωτίζοντας περίπου 251 ομήρους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

