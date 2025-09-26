Ρωσία: Ανεύθυνες οι απειλές Ζελένσι ότι θα πλήξει το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις «απειλές» για πλήγματα κατά του Κρεμλίνου που διατυπώθηκαν από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος «επισείει όλες τις επιλογές χωρίς περιορισμό, κάτι που φαίνεται αρκετά ανεύθυνο», αντέδρασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, σε συνέντευξη με δημοσιογράφο του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης Axios χθες Πέμπτη, ο οποίος τον ρωτούσε αν οι υπάλληλοι του Κρεμλίνου «θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ξέρουν πού βρίσκονται τα αντιαεροπορικά καταφύγια», ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι μπορεί στην πραγματικότητα να χρειαστούν τα «αντιαεροπορικά καταφύγιά τους» αν δεν βάλουν τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ρωσικός πύραυλος προκάλεσε ζημιές στις αρχές Σεπτεμβρίου στην έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο, που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η Ουκρανία συχνά εξαπολύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Ρωσίας απαντώντας στη ρωσική επίθεση εναντίον του εδάφους της και σε αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύονται καθημερινά εναντίον των πόλεών της.

Οι ουκρανικές επιθέσεις θέτουν συχνά στο στόχαστρο εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη φθάνουν μερικές φορές μέχρι τη Μόσχα ή τα περίχωρά της.

Στη συνέντευξή του στο Axios, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως η Ουκρανία δεν προτίθεται να πλήξει αμάχους στη Ρωσία.

«Δεν είμαστε τρομοκράτες», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ελπίζει να αποκτήσει έναν τύπο όπλου μεγαλύτερης εμβέλειας, που θα επέτρεπε πλήγματα στην καρδιά της Ρωσίας, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Τα πλήγματα που εξαπολύει η Ουκρανία με δυτικά όπλα στο ρωσικό έδαφος, μακριά από το μέτωπο, είναι ευαίσθητο θέμα, με ορισμένους συμμάχους του Κιέβου να φοβούνται να εμπλακούν σε κλιμάκωση με τη Μόσχα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ωστόσο στο Axios πως ο Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να συνεχίσει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει προσεγγίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά εκφράζει αυξανόμενη απογοήτευση απέναντί του τις τελευταίες εβδομάδες, συνέκρινε πρόσφατα τη Ρωσία με «χάρτινο τίγρη».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ