Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσαν οι συριακές αρχές

Οι συριακές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έκπτωτου προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, εννιάμισι μήνες μετά την ανατροπή του, έγινε σήμερα γνωστό από ανακριτή.

Ο Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία για πάνω από δύο δεκαετίες, μετέβη αεροπορικώς στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, αφού συνασπισμός ανταρτών υπό την ηγεσία ισλαμιστών προέλασε στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε ερήμην σε βάρος του Άσαντ, με τις κατηγορίες του φόνου εκ προμελέτης και βασανιστηρίων που οδήγησαν σε θάνατο, μετέδωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, επικαλούμενο δηλώσεις που έκανε σήμερα ο ανακριτής Ταουφίκ αλ Αλί στη Δαμασκό.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με επιχείρηση καταστολής το 2011 από δυνάμεις του Άσαντ στην πόλη Νταράα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το 2011, ξέσπασε εξέγερση υπέρ της δημοκρατίας κατά της εξουσίας του Μπασάρ αλ Άσαντ, με αίτημα την πολιτική αλλαγή. Ωστόσο, η κυβέρνηση απάντησε με καταστολή. Η κατάσταση σύντομα εξελίχθηκε σε πλήρη σύρραξη που είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και τεράστια καταστροφή.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέληξαν στη φυλακή, όπου υπέστησαν βασανιστήρια ή εξαφανίστηκαν, σύμφωνα με προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η δικαστική απόφαση ανοίγει την πόρτα ώστε να κυκλοφορήσει το ένταλμα μέσω της Interpol και να εξεταστεί η υπόθεση σε διεθνές επίπεδο», είπε ο ανακριτής αλ Αλί.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ένταλμα εκδόθηκε έπειτα από μήνυση που κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων.

Συριακά ΜΜΕ μετέδωσαν πως το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε το ένταλμα την Πέμπτη με κατηγορίες που περιλάμβαναν επίσης επίθεση με στόχο την υποκίνηση εμφύλιου πολέμου.

