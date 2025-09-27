Λαβρόφ: Τυχόν επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα λάβει αποφασιστική απάντηση

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις», είπε.

«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις. Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό», πρόσθεσε.

«Αν αποπειραθεί κανείς να πλήξει αεροσκάφος μας εντός του ρωσικού εναέριου χώρου, θα το μετανιώσει», υπογράμμισε.

Σημείωσε ακόμα πως είναι πολιτικά τυφλός κανείς αν υποστηρίζει επιστροφή στα ουκρανικά σύνορα του 2022, ενώ πρόσθεσε πως η ρωσική και η αμερικανική ηγεσία είναι έτοιμες για ειλικρινή διάλογο.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε επίσης οξεία κριτική κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι επιδιώκει να «ανατινάξει» τη Μέση Ανατολή.

«Η παράνομη χρήση βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι επιθετικές του ενέργειες εναντίον του Ιράν, του Κατάρ, της Υεμένης, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ απειλούν να ανατινάξουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον Ισραηλινών αμάχων από μαχητές της Χαμάς. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις στυγνές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων ή για τρομοκρατικές επιθέσεις», τόνισε επίσης ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Έκρινε τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης ως «συλλογική τιμωρία» για τους Παλαιστίνιους. Επιπρόσθετα είπε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης». «Πρόκειται ουσιαστικά για μια απόπειρα πραξικοπήματος που στοχεύει στον ενταφιασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», σημείωσε.

Κατηγόρησε ακόμη τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε χθες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο.

Η απόρριψη της πρότασης «εξέθεσε την πολιτική της Δύσης να σαμποτάρει την επιδίωξη εποικοδομητικών λύσεων», τόνισε ο Λαβρόφ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ