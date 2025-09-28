#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Προς κυβερνητικό shutdown οδεύουν οι ΗΠΑ

Έκτακτη συνάντηση Τραμπ με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου για να μην «κλείσει» η αμερικανική κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου. Τα αδιέξοδα και πού οδηγεί ένα shutdown.

Δημοσιεύθηκε: 28 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:35

Το «κλείσιμο» της αμερικανικής κυβέρνησης θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου, το πρωί της Τετάρτης, εάν το Κογκρέσο δεν ξεπεράσει τις διαφωνίες Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Ενδεικτικό της κρισιμότητας, σύμφωνα με το CNN, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε συνάντηση της τελευταίας στιγμής με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, τον αρχηγό της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν, τον αρχηγό της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις και τον αρχηγό της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, το βράδυ της Τρίτης.

Ωστόσο, ένα εικοσιτετράωρο νωρίτερα, χαρακτήρισε «μη σοβαρές και γελοίες» τις απαιτήσεις των Δημοκρατικών και ακύρωσε συνάντηση.

Δεδομένο είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν το Καπιτώλιο, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον επτά Δημοκρατικούς στη Γερουσία για υποστήριξη ώστε να εγκριθεί το επίμαχο πακέτο δαπανών.

Οι Δημοκρατκοί αξιώνουν οποιοδήποτε νομοσχέδιο χρηματοδότησης να περιλαμβάνει παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας, ενώ οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών θέλουν παράταση της χρηματοδότησης για επτά εβδομάδες, με επιπλέον χρήματα για την ασφάλεια των νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών εξουσιών.

Εάν το αδιέξοδο δεν επιλυθεί, το επερχόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης θα μπορούσε να είναι μοναδικό στα χρονικά των αναστολών λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η μεγαλύτερη κυβερνητική παύση που έχει καταγραφεί ήταν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, στα τέλη Δεκεμβρίου 2018 και διήρκεσε 35 ημέρες.

«Το υπόμνημα που απειλεί με ευρείας κλίμακας ομοσπονδιακές απολύσεις σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας υποδηλώνει ότι αυτή τη φορά μπορεί να προσπαθούν να κάνουν το κλείσιμο πιο επώδυνο», επισημαίνουν πηγές τις οποίες επικαλείται το CNN.

Οι υπηρεσίες είθισται να καταθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που περιγράφουν λεπτομερώς ποιες λειτουργίες θα συνεχιστούν και πόσοι υπάλληλοι θα παραμείνουν στην εργασία, πολλοί από τους οποίους άνευ αποδοχών.

Ωστόσο, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η OMB υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ενημερωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης από κάθε οργανισμό.

Τι είναι το κλείσιμο της κυβέρνησης

Το Κογκρέσο πρέπει να παρέχει χρηματοδότηση για υπουργεία και υπηρεσίες κάθε οικονομικό έτος, το οποίο ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Εάν οι νομοθέτες δεν καταφέρουν να ψηφίσουν ένα πακέτο δαπανών για ολόκληρο το έτος ή να παρατείνουν τη χρηματοδότηση για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε πολλές υπηρεσίες και δραστηριότητες πρέπει να κλείσουν μέχρι το Κογκρέσο να διαθέσει περισσότερα χρήματα.

Οι νομοθέτες δεν έχουν ακόμη εγκρίνει κανένα από τα 12 νομοσχέδια περί πιστώσεων που αποτελούν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό δαπανών. Επομένως, το επερχόμενο shutdown θα θεωρηθεί πλήρες κλείσιμο της κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων αδιεξόδων, το Κογκρέσο ενέκρινε ετήσια χρηματοδότηση για ορισμένες υπηρεσίες, η οποία τους επέτρεπε να συνεχίσουν να λειτουργούν ενώ άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες έπαυαν να λειτουργούν. Από το 1980 έχουν υπάρξει 14 διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Bipartisan Policy Center.

Προηγούμενα shutdowns έχουν καθυστερήσει τους ελέγχους τροφίμων, έχουν ακυρώσει τις ακροάσεις για τη μετανάστευση και έχουν καθυστερήσει ορισμένα ομοσπονδιακά δάνεια προς αγοραστές κατοικιών και μικρές επιχειρήσεις.

Φοιτητές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην απόκτηση φορολογικών εγγράφων και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι μπορούσε να εγγυηθεί την παροχή επιδομάτων με κουπόνια τροφίμων μόνο μέχρι τον Φεβρουάριο.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι αξιωματικοί της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών θεωρούνται συνήθως απαραίτητοι και πρέπει να παραμείνουν στην εργασία τους, αν και δεν πληρώνονται. Ωστόσο, οι ελλείψεις προσωπικού είχαν προκαλέσει χάος στα αεροδρόμια το 2019.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

