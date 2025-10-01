Meta: Αποζημιώσεις €550 εκατ. διεκδικούν δεκάδες ισπανικά μέσα ενημέρωσης

Περισσότερα από 80 ισπανικά μέσα ενημέρωσης ζητούν από την εταιρεία Meta, ιδιοκτήτρια των Facebook και Instagram, περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ για τις ζημιές που τους έχει προκαλέσει το διαφημιστικό μοντέλο της, σε μια πολυαναμενόμενη δίκη που άρχισε σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

Η ακροαματική συνεδρίαση άρχισε στις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) σε εμπορικό δικαστήριο της ισπανικής πρωτεύουσας και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι αύριο, Πέμπτη.

Η Ένωση Μέσων Ενημέρωσης (AMI), η κύρια ένωση του τομέα στην Ισπανία, κατέθεσε προσφυγή το Δεκέμβριο 2023 κατά της Meta στην Ιρλανδία, όπου η εν λόγω γιγάντια αμερικανική εταιρεία της τεχνολογίας έχει την ευρωπαϊκή έδρα της. Ζητάει 551 εκατομμύρια ευρώ για αθέμιτο ανταγωνισμό στην πώληση ψηφιακής διαφήμισης.

«Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η επιβίωση των μέσων ενημέρωσης που απειλούνται από την αρπακτική συμπεριφορά μιας πλατφόρμας όπως η Meta, η οποία δρα χωρίς να σέβεται το νομοθετικό πλαίσιό μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ιρένε Λανθάκο, γενική διευθύντρια της ένωσης, πριν από την έναρξη της ακροαματικής συνεδρίασης του δικαστηρίου.

«Αυτό που έκανε η Meta είναι να φτιάξει ένα μαζικό προφίλ της συμπεριφοράς όλων των χρηστών του διαδικτύου και, με βάση αυτό το μαζικό προφίλ, χωρίς να τους έχει ενημερώσει γι' αυτό ούτε να έχει πάρει την συναίνεση των πολιτών, ο όμιλος πούλησε διαφήμιση κατά τομείς, αποκομίζοντας έτσι ένα τεράστιο κέρδος από μια παράνομη, από κανονιστικής απόψεως, πράξη», επέμεινε.

Η AMI κατηγορεί τη Meta ότι στο διάστημα από το Μάιο 2018 ως τον Ιούλιο 2023 παραβίασε τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των χρηστών του Ίντερνετ χωρίς τη συγκατάθεσή τους για να δημιουργήσει εξατομικευμένα διαφημιστικά προφίλ.

«Πρόκειται για ένα αβάσιμο αίτημα που (...) δεν βασίζεται σε καμιά απόδειξη αναφορικά με την υποτιθέμενη ζημιά, ενώ παράλληλα αγνοεί εσκεμμένα την εξέλιξη της διαφημιστικής βιομηχανίας στη διάρκεια των τελευταίων ετών», αντέδρασε από την πλευρά της η Meta σε μήνυμά της που διαβιβάσθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Meta σέβεται όλους τους ισχύοντες νόμους και παρείχε σαφείς επιλογές, διαφανείς πληροφορίες και μεγάλη γκάμα εργαλείων στους χρήστες για να ελέγχουν την εμπειρία τους στις υπηρεσίες μας», υποστήριξε επίσης ο όμιλος.

Οι μάρτυρες πρόκειται να καταθέσουν σήμερα και οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων καθώς και τα συμπεράσματα των μερών θα παρουσιασθούν αύριο, Πέμπτη.

Μεταξύ των ομίλων μέσων ενημέρωσης που εκπροσωπούνται από την AMI είναι ο Prisa, ιδιοκτήτης της εφημερίδας El Pais και της αθλητικής εφημερίδας AS, αλλά επίσης ο Godo (La Vanguardia, Mundo deportivo...), o Unidad Editorial (El Mundo, Marca) και ο Vocento, ο οποίος εκδίδει τη συντηρητική εφημερίδα ABC.

Εκτός από την AMI, οι ισπανικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί κατέθεσαν επίσης προσφυγή κατά της Meta για τους ίδιους λόγους, ζητώντας αποζημίωση 160 εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ