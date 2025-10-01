#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συγκρατημένη πτώση στη Wall Street μετά το shutdown-Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

Φον ντερ Λάιεν: Δεν πρέπει να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι για τον πόλεμο της Ρωσίας

Από την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για το σχέδιό της όσον αφορά την κατάσχεση €140 δισ. σε παγωμένα ρωσικά assets, ώστε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Φον ντερ Λάιεν: Δεν πρέπει να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι για τον πόλεμο της Ρωσίας

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 15:14

«Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Η ίδια τόνισε το σχέδιό της για την κατάσχεση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας — ένα από τα βασικά θέματα των σημερινών κρίσιμων συζητήσεων. Υποστήριξε ότι υπάρχει ένας «νομικά βάσιμος τρόπος» να γίνει αυτό.

«Δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που πρέπει να πληρώνουν για τη στήριξη της Ουκρανίας· η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», πρόσθεσε.

Η δήλωσή της συνάδει με αυτή της Κάγια Κάλας, η οποία επίσης υποστήριξε σήμερα ότι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια —και όχι τα «χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων»— πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του Κιέβου, στέλνοντας ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα προς τους ηγέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεσμεύτηκε ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να σπείρει «διχόνοια και ανησυχία» στην Ε.Ε.

«Είναι ένα μοτίβο, και αυτό το μοτίβο προέρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες για την άμυνα στην Κοπεγχάγη. «Η Ρωσία προσπαθεί να μας δοκιμάσει, αλλά επίσης προσπαθεί να σπείρει διχόνοια και ανησυχία στις κοινωνίες μας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό».

Οι παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία συνιστούν «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Βλέπουμε καθαρά ότι η Ρωσία κλιμακώνει με διάφορους τύπους παραβιάσεων», ανέφερε. Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Εσθονίας, ενώ και η Δανία εξετάζει τις ενέργειες του Κρεμλίνου, μετά από κύμα εμφανίσεων drones κοντά σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις της.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φον ντερ Λάιεν: Θα θέσουμε εγκαίρως νέους στόχους για τις εκπομπές αέριων ρύπων

Φον ντερ Λάιεν: Σε κίνδυνο οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας

Μακρόν: Βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία

Ρωσία: Ζητεί χαλάρωση κυρώσεων στα ανταλλακτικά αεροσκαφών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο