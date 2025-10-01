Τραπεζικό πόλεμο στην ΕΕ κηρύσσουν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ πιέζουν για αλλαγές στους παγκόσμιους τραπεζικούς κανόνες που θα επιβαρύνουν ορισμένες μεγάλες τράπεζες της ευρωζώνης, προμηνύοντας άλλη μια σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Αξιωματούχοι της Fed επιδιώκουν την ανάκληση απόφασης που λήφθηκε προ τριετίας και αντιμετωπίζει την ευρωζώνη ως ενιαία αγορά κατά την αξιολόγηση των διασυνοριακών ανοιγμάτων των τραπεζών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η BNP Paribas, επωφελήθηκαν απ' αυτό, καθώς ορισμένες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις εξαρτώνται από το πόσο διεθνής αξιολογείται μια τράπεζα από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η αμερικανική πρωτοβουλία, η οποία πρόκειται να συζητηθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία σήμερα Τετάρτη, λαμβάνει χώρα σ' ένα ήδη εύθραυστο διεθνές πλαίσιο. Έχουν αντιδράσει ήδη οι εποπτικές αρχές της ευρωζώνης, οι οποίες αγωνίστηκαν σκληρά για τη σύναψη της συμφωνίας του 2022, με το σκεπτικό ότι η τραπεζική ένωση της Ευρώπης σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία αγορά.

Αξιωματούχοι της Επιτροπής της Βασιλείας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αρνήθηκαν να σχολιάσουν, όπως και η Fed, η οποία ασκεί πιέσεις για την υπόθεση εκ μέρους των αμερικανικών αρχών.

Οι ΗΠΑ λίγο-πολύ υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητες των τραπεζών εντός Ευρώπης θα πρέπει να θεωρούνται και πάλι διασυνοριακές, κάτι που θα αυξήσει τη βαθμολογία κινδύνου των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης, οδηγώντας ενδεχομένως σε υψηλότερες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος G-SIB.

Οι μετοχές της BNP Paribas υποχώρησαν έως και 2% μετά την είδηση, προτού αντιστρέψουν τις απώλειές τους. Η γαλλική τράπεζα είχε αντιμετωπίσει αύξηση 50 μονάδων βάσης στην κεφαλαιακή της επιβάρυνση πριν από τη συμφωνία του 2022.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, τα αιτήματα των ΗΠΑ αντιμετωπίζονται από την ανώτερη επόπτρια της ΕΚΤ Κλαούντια Μπουχ, η οποία πιέζει για τη διατήρηση του ισχύοντος συστήματος, δήλωσε μία από τις πηγές.

Αλλος αξιωματούχος της ευρωζώνης αμφισβήτησε το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποαναγνωρίσουν μονομερώς την ενιαία δικαιοδοσία της ΕΕ. Η προώθηση του ζητήματος μέσω της Επιτροπής της Βασιλείας πιθανότατα θα βρει αντίσταση από πολλές άλλες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, είπε.

Η Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία αποτελείται από 28 δικαιοδοσίες, περιλαμβάνει επτά χώρες της ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης μέλος.

Το επεισόδιο επιτείνει, ωστόσο, την αυξανόμενη αίσθηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι οι ενέργειες των Αμερικανών σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει απρόβλεπτες.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα ανησυχούσαν πολύ για αντίστοιχες κινήσεις και θα ενθάρρυναν τις εποπτικές αρχές να αντισταθούν, δήλωσαν στο Bloomberg δύο πηγές του τραπεζικού λόμπι.