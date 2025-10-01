#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Σύλληψη τριών μελών της Χαμάς

Οι συλληφθέντες θεωρείται ότι είχαν προμηθευτεί όπλα και σχεδίαζαν δολοφονικές επιθέσεις σε ιδρύματα εβραϊκών και ισραηλινών συμφερόντων στην Γερμανία.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 18:52

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία προχώρησε πριν από λίγο στην σύλληψη τριών ατόμων με την υποψία της συμμετοχής στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Οι συλληφθέντες θεωρείται ότι είχαν προμηθευτεί όπλα και σχεδίαζαν δολοφονικές επιθέσεις σε ιδρύματα εβραϊκών και ισραηλινών συμφερόντων στην Γερμανία.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση, πρόκειται για έναν 36χρονο Γερμανό με καταγωγή από τον Λίβανο, για έναν 43χρονο άγνωστης εθνικότητας με καταγωγή επίσης από τον Λίβανο και για έναν 44χρονο Γερμανό συριακής καταγωγής.

Στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την δράση των τριών ανδρών στο Βερολίνο, αλλά και την παραλαβή όπλων που έγινε χθες. Κατά την επιχείρηση σύλληψης, βρέθηκαν ένα τουφέκι ΑΚ-47 και ένα πιστόλι Glock και εκατοντάδες φυσίγγια. Το περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε κατοικίες στην Λειψία και στο Ομπερχάουζεν της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, σύμφωνα πάντα με το Spiegel, κατηγορεί τους συλληφθέντες για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και για προετοιμασία σοβαρών πράξεων βίας οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το κράτος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

