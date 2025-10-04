Ο ελβετικός στρατός θέλει να αποκτήσει σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Ο ελβετικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να αποκτήσει ένα αμυντικό σύστημα κατά των «minidrones», την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν προσφάτως διεισδύσεις στον εναέριο χώρο τους, δείχνοντας με το δάκτυλο τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μπροστά στις πολυάριθμες ρωσικές διεισδύσεις, θέλουν να δημιουργήσουν ένα «τείχος» κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να προστατευτούν.

Η Ελβετία, παραδοσιακή θέση της οποίας είναι εκείνη της στρατιωτικής ουδετερότητας, αν και καλά εξοπλισμένη, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ, ωστόσο επιδιώκει τώρα να προστατευτεί από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη το συντομότερο δυνατόν.

Είναι «επιτακτικό να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα κατά των εχθρικών μίνιντροουν», υπογράμμισε ο ελβετικός στρατός σε ένα δελτίο Τύπου, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι το αμυντικό σύστημα θα εγκατασταθεί «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

«Ο στρατός δεν διαθέτει σήμερα κανένα μέσο προστασίας και άμυνας εναντίον των microdrones, minidrones και των μικρών drones», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μία εκπρόσωπος Τύπου, η Ντελφίν Σουάμπ-Αλεμάντ.

Αφού προχώρησε σε μια δοκιμή αυτό το καλοκαίρι, ο στρατός απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προσφορών.

«Τα θετικά συμπεράσματα αυτής της δοκιμής, σε συνδυασμό με την αύξηση των περιστατικών με ντρόουν, οδήγησαν τον στρατό να εξουσιοδοτήσει το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εξοπλισμών να αποκτήσει κατά προτεραιότητα αυτό το σύστημα και να ενισχύσει επομένως την προστασία των στρατευμάτων, των υποδομών και των εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων», εξηγείται στο δελτίο Τύπου.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποψιάζονται τη Ρωσία πως βρίσκεται πίσω από τα περιστατικά υπερπτήσεων πάνω από ευαίσθητους χώρους, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Η Ελβετία έχει επίσης καταγράψει τέτοιου είδους περιστατικά.

«Φέτος, ο ελβετικός στρατός εντόπισε επανειλημμένως μινιντρόουν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή κοντά σε στρατιωτικά γυμνάσια πέραν των εκπαιδευτικών χώρων», δήλωσε η Ντελφίν Σουάμπ-Αλεμάντ.

«Διαπιστώνουμε μια αύξηση αυτού του είδους περιστατικών από τον περασμένο χρόνο», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου, αναφέροντας πως ο στρατός, για επιχειρησιακούς λόγους, δεν επικοινωνεί τον αριθμό των περιστατικών, την εξέλιξή τους ή τη διαδικασία εντοπισμού πιλότων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ